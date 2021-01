Honor sta per lanciare un nuovo top di gamma: il 18 gennaio sarà ufficiale il V40 5G

Ci sono buone notizie per tutti gli appassionati dei prodotti Honor, ex filiale del colosso cinese Huawei. Stando a quanto rivelato dalla stessa società, infatti, molto presto assisteremo all’annuncio di Honor V40 5G, il nuovo top di gamma del brand.

La società ha voluto condividere con i fan questa bella novità con un post pubblicato sulla piattaforma di social network Weibo, svelando che il nuovo telefono sarà presentato il 18 gennaio. Inoltre, Honor ha pubblicato anche un filmato che ci consente di dare uno sguardo al lato anteriore del telefono, che sarà caratterizzato da un display curvo con un ritaglio dove troveranno posto due fotocamere.

Poiché Huawei non possiede più Honor e il suo stock di chip Kirin è presumibilmente limitato, la probabilità che il V40 5G arrivi sul mercato con un processore Kirin 9000 a 5 nm è decisamente bassa. Molto probabilmente il nuovo telefono di Honor sarà alimentato con un processore a 7nm MediaTek Dimensity 1000 Plus.

Sempre stando a quanto riportato in alcune indiscrezioni, Honor V40 5G arriverà con un display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sul retro dovremmo trovare ben cinque fotocamere, con un sensore principale da 50 MP. Inoltre, in base a quanto suggerito in un documento normativo, lo smartphone supporterà la ricarica cablata da 66 W e la ricarica wireless da 50 W, anche se la capacità della batteria resta ancora ignota.

Honor è un brand molto noto per la vendita di telefoni a cifre convenienti, e il V40 5G potrebbe rivelarsi una buona alternativa ai top di gamma caratterizzati da prezzi troppo alti. Il telefono sarà inizialmente lanciato in Cina e non è chiaro se verrà rilasciato anche nei mercati esteri. Nei prossimi giorni dovremmo anche riuscire a capire se le note restrizioni che si applicano a Huawei andranno ad interessare anche la sua ex filiale.

Fonte Phone Arena