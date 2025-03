Honor presenta le nuove cuffie open ear: tutte le novità dal mwc

Il Mobile World Congress ha visto il lancio di diversi prodotti da parte di Honor, tra cui un interessante paio di cuffie open ear, denominate HONOR Earbuds Open. Questi auricolari hanno attirato l’attenzione non soltanto per il loro design innovativo, ma anche per la loro comodità e qualità audio. Dopo averle provate per alcune settimane, è emerso un quadro sorprendente rispetto alle aspettative iniziali.

Comfort e design delle HONOR Earbuds Open

Le HONOR Earbuds Open si contraddistinguono per il loro design studiato per garantire un comfort prolungato. Rispetto agli auricolari in-ear, come i popolare HUAWEI FreeBuds Pro 4, questi nuovi modelli risultano più leggeri e facili da indossare per lunghi periodi. La struttura delle cuffie è pensata per posizionarsi comodamente sopra le orecchie, evitando quella sensazione di pressione che molti auricolari in-ear possono causare.

Inoltre, uno degli aspetti più apprezzati di queste cuffie è la loro apertura verso l’esterno, che consente di rimanere connessi all’ambiente circostante. Questo è particolarmente utile in contesti in cui è importante mantenere una certa consapevolezza, come durante una conversazione o mentre si cammina in aree affollate. Le cuffie open ear, dunque, offrono un’esperienza d’ascolto particolarmente versatile, adatta a diverse situazioni della vita quotidiana.

Qualità audio e prestazioni sonore

La qualità audio delle HONOR Earbuds Open ha suscitato l’interesse degli utenti. Nonostante ci sia una certa richiesta di volume maggiore rispetto ai modelli in-ear, il suono è descritto come equilibrato e pulito, con un giusto bilanciamento tra basso, medio e alto. Tuttavia, gli audiofili potrebbero notare una leggera inferiorità nella riproduzione delle frequenze alte e medie rispetto ai modelli di alta gamma, come i già citati HUAWEI FreeBuds Pro 4.

Le cuffie presentano anche un sistema di cancellazione attiva del rumore , ma va notato che per l’efficacia di questo sistema ci sono alcune limitazioni intrinseche legate al design open ear: una parte significativa dei suoni esterni riesce a infiltrarsi. Per questo, è consigliabile utilizzare l’ANC solo in situazioni particolari ed eventualmente disabilitarlo per prolungare la durata della batteria.

Stabilità e durata della batteria

Un altro punto forte delle HONOR Earbuds Open è la loro stabilità. Molti utilizzatori di auricolari in-ear affrontano il fastidio di doverli sistemare continuamente durante l’uso, soprattutto in contesti dinamici come l’attività fisica. Le nuove cuffie di Honor, grazie alla loro costruzione con ganci per le orecchie, rimangono ben in posizione e questo è un grande vantaggio, anche per chi indossa occhiali, in quanto non esercitano pressione scomoda sugli stessi.

Per quanto riguarda l’autonomia, ogni auricolare integra una batteria da 58 mAh, che garantisce circa sei ore di utilizzo continuo, senza ANC attivato. Sebbene la durata non sia eccezionale considerando la dimensione degli auricolari, si tratta comunque di una performance accettabile per le cuffie di questo tipo.

Prezzo e disponibilità

Le HONOR Earbuds Open sono disponibili al prezzo di 149 euro nel mercato europeo. Questa cifra posiziona le cuffie in una fascia competitiva, considerando le funzionalità offerte. Con una combinazione di comfort, qualità audio e capacità di interagire con l’ambiente, rappresentano un’interessante opzione per chi cerca auricolari versatili e pratici.

In definitiva, le HONOR Earbuds Open si propongono come una valida alternativa per gli utenti che apprezzano l’ascolto musicale in compagnia della propria realtà circostante, offrendo un’esperienza sonora confortevole e pratica.