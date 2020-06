Honor Play 4 e Play 4 Pro sono ufficiali: tutte le specifiche e i prezzi

Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro sono stati appena lanciati ufficialmente dal sub-brand di Huawei. La caratteristica principale dei nuovi smartphone è ovviamente la connettività 5G, ma tutti e due i modelli si distinguono per specifiche di tutto rispetto.

Il prezzo di Honor Play 4 è fissato a 1.799 Yuan (circa 225 euro) per la variante di archiviazione 6GB + 128GB, mentre la sua opzione di archiviazione 8GB + 128GB costa 1.999 Yuan (circa 250 euro). Il telefono è disponibile nelle opzioni di colore Magical Night Black, Phantom Blue e Iceland Illusion e sarà in vendita in Cina a partire dal 12 giugno. Il prezzo di Honor Play 4 Pro, invece, è fissato a 2.899 Yuan (circa 363 euro) per la variante di archiviazione da 8 GB + 128 GB.

Honor Play 4 Pro ha anche un’altra variante, che ha la stessa configurazione di archiviazione da 8 GB + 128 GB, ma ad un prezzo di 2.999 Yuan (circa 375 euro). Il motivo è la presenza di un sensore a infrarossi (IR) sul retro che misura la temperatura corporea, una funzione piuttosto utile in tempi di COVID-19. Lo smartphone sarà disponibile per l’acquisto in Cina a partire dal 9 giugno nelle opzioni di colore Magical Night Black, Mecha Blue e Iceland Illusion.

I dettagli sull’eventuale lancio globale di Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro non sono ancora stati resi noti, ma vi informeremo non appena sapremo qualcosa di più.

Honor Play 4 presenta un display TFT full-HD + da 6,81 pollici (1.080×2.400 pixel) ed è inoltre alimentato con un processore MediaTek Dimensity 800 octa-core, abbinato ad una GPU Mali G57 MC4, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna. Sul retro troviamo 4 fotocamere, con un sensore primario da 64 megapixel, mentre sul davanti Honor Play 4 ha un solo sensore da 16 megapixel. Il telefono è equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh che supporta una ricarica rapida da 22,5 W.

Honor Play 4 Pro ha un display TFT full-HD + da 6,57 pollici (1.080×2.400 pixel) e un processore Huawei HiSilicon Kirin 990 octa-core, abbinato alla GPU Mali-G76, 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La fotocamera posteriore contempla solo due sensori, uno primario da 40 megapixel con un obiettivo f / 1.8 e un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo f / 2.4. Tuttavia, sul lato anteriore, il portatile è dotato di una doppia fotocamera con un sensore primario da 32 megapixel con un obiettivo f / 2.0 e un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo f / 2.2.

Inoltre, Honor ha fornito una batteria da 4.200 mAh che supporta una ricarica rapida fino a 40 W tramite il caricabatterie in dotazione.

Fonte Gadgets360