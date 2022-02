Honor presenterà la serie Magic 4 al MWC 2022: ecco la data

il 2022 potrebbe essere anche l’anno di Honor dopo un periodo tutt’altro che semplice. Come sanno bene gli appassionati di smartphone (e non solo), il brand cinese si è staccato definitivamente dalla ex casa madre Huawei, diventando totalmente indipendente. Una mossa che ha permesso a Honor di tornare a godere dei servizi Google e di smarcarsi dall’ormai famoso ban inflitto dagli Stati Uniti al gigante di Shenzhen.

Non è quindi un caso se Honor è uno dei pochi produttori di smartphone che ha potuto registrare una crescita impressionante nel quarto trimestre, soprattutto nel mercato cinese. L’Honor 50 è stato senza dubbio uno dei telefoni più apprezzati nel segmento di fascia media e il fatto che sia stato lanciato in più di 40 mercati ha contribuito a renderlo estremamente popolare non solo in Cina, ma a livello internazionale.

Sarà interessante vedere se Honor riuscirà a mantenere il suo forte slancio di crescita anche nel 2022, ma di sicuro l’azienda cinese ci proverà in tutti i modi. A tal proposito, Honor ha già annunciato che i suoi prossimi telefoni della serie Magic saranno svelati ufficialmente il ​​28 febbraio, in occasione del Mobile World Congress 2022, che si terrà come sempre nella suggestiva cornice della Fira Gran Via di Barcellona.

Cosa sappiamo della serie Magic 4? In realtà non molto, fatta eccezione per il nuovissimo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm che andrà ad alimentare i tre nuovi smartphone (Magic 4, Magic 4 Pro e Magic 4 Pro+, ndr), come confermato dalla stessa Honor. Tuttavia, stando a quanto emerso nelle indiscrezioni precedenti, i nuovi telefoni dovrebbero poter contare anche su una notevolissima fotocamera principale da 50 megapixel e su un display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

