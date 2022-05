Honor Magic 4 arriva in Europa il 12 maggio: lo vedremo anche qui?

I fan di Honor potranno assistere molto presto al lancio di un nuovo telefono da parte dell’ex sub-brand di Huawei. Già da qualche tempo era trapelata online l’intenzione di Honor di lanciare un nuovo smartphone, vale a dire il successore del Magic 3 ufficializzato lo scorso anno. I telefoni della serie Magic sono dei top di gamma alimentati con un processore Qualcomm Snapdragon 888 ed equipaggiati con un comparto foto davvero notevole e batterie che riescono a garantire un’ottima autonomia.

Tuttavia, nonostante fin dal primo momento Honor abbia assicurato il lancio a livello globale, i telefoni della serie Magic 3 non sono mai arrivati da queste parti.

Il timore dei fan di Honor era proprio che l’azienda cinese potesse riservare lo stesso destino anche alla serie Honor Magic 4. Fortunatamente sembra che non sarà così. Un rappresentante di Honor, infatti, ha annunciato ufficialmente un evento di lancio nel Regno Unito, dedicato proprio alla nuova serie Honor Magic 4: l’evento avrà luogo il 12 maggio 2022.

Si tratta di una giornata importantissima nella storia di Honor: per la prima volta da quando il brand si è separato dall’ex società madre Huawei, alla fine del 2020, vengono lanciati dei top di gamma. Tutti i riflettori sono puntati soprattutto sull’Honor Magic 4 Pro, che ha riscosso un grande successo in occasione del Mobile World Congress 2022, tenutosi oltre due mesi fa nella location del Fira Gran Via di Barcellona.

Il modello Pro dispone praticamente di tutte le specifiche che si possono desiderare in un dispositivo Android ed è anche caratterizzato da un design molto accattivante.

Al momento non è chiaro se l’intera serie di telefoni Magic 4 arriverà in Europa. Magic 4, Magic 4 Lite e Magic 4 Ultimate sono confermati, ma non è detto che Honor non decida di concentrare i suoi sforzi solo sul modello Pro (almeno per ora). Al tempo stesso non sono ancora disponibili dettagli sui prezzi di questi prodotti.

Fonte Android Authority