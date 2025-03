Honor lancia l'orologio Ultra: una nuova era per la smart technology indossabile

Honor, in un evento recente, ha presentato il suo primo orologio della linea “Ultra”, un prodotto che rappresenta non solo il seguito dell'Honor Watch 4 Pro, ma anche un significativo passo avanti in termini di innovazione e funzionalità. A differenza del modello Honor Watch 5 attualmente in commercio, questo nuovo dispositivo si distingue per il suo display circolare, racchiuso all'interno di una cassa ottagonale. Oltre a questo, Honor ha ampliato la sua offerta globale con il lancio dell'Honor Pad V9 e delle Honor Buds Open.

Caratteristiche dell'Honor Watch 5 Ultra

L'Honor Watch 5 Ultra si differenzia nettamente dai suoi predecessori per l'utilizzo di materiali di alta qualità. Il telaio centrale è realizzato in una lega di titanio di grado 5, mentre il retro impiega un materiale simile alla ceramica e un composito in fibra polimerica. Questa scelta contrasta con la struttura in alluminio del modello base Honor Watch 5 e con il corpo in acciaio inox del precedente Watch 4 Pro.

Sul fronte dell'orologio, è presente un vetro in zaffiro, che aumenta la resistenza e la protezione contro i graffi. Sotto il vetro, si trova un display OLED circolare da 1,5 pollici dotato di tecnologia LTPO, con un refresh rate variabile che arriva fino a 60Hz. Ciò permette animazioni fluide e un consumo energetico ridotto, garantendo una vita della batteria prolungata. Il dispositivo supporta anche la modalità Always On Display.

Una delle novità più significative di questo orologio Ultra è l'introduzione della funzionalità ECG, che consente di effettuare letture cardiache istantanee. Inoltre, il monitoraggio della salute fornirà un report giornaliero con i dati raccolti dalle misurazioni effettuate.

Il nuovo Honor Watch 5 Ultra è progettato per resistere a condizioni estreme, con un nuovo modo di immersione, usato per immergersi fino a 40 metri sott'acqua. Questa capacità supera il rating di 5 ATM presente sui modelli precedenti. L'orologio include più di 100 modalità sportive per adattarsi a ogni esigenza.

Il suo corpo misura 46,3 mm di larghezza e 11,4 mm di spessore, pesando 51,8 grammi senza cinturino. La presenza di un altoparlante integrato consente di effettuare chiamate senza la necessità di avere il telefono a portata di mano.

Navigazione e personalizzazione del dispositivo

L'interfaccia utente dell'Honor Watch 5 Ultra è semplice da navigare grazie alla corona rotante. Gli utenti possono personalizzare l'orologio con oltre 10.000 quadranti unici e utilizzare le Scenario Service Cards, che offrono accesso rapido a funzioni come le previsioni meteo e il tracciamento delle attività fisiche.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 480 mAh, la stessa capacità dei modelli Watch 4 Pro e Watch 5. L'orologio Ultra promette una durata della batteria fino a 15 giorni e supporta la ricarica wireless. Sarà disponibile nelle varianti nera e marrone, abbinate rispettivamente a cinturini in fluoroelastomero e in pelle.

Dettagli sull'Honor Pad V9

L'Honor Pad V9 è stato presentato a dicembre e rappresenta un tablet da 11,5 pollici con un display IPS LCD che offre una risoluzione di 2800 x 1840 pixel e un refresh rate di 144Hz. Equipaggiato con il processore Dimensity 8350, il tablet supporta anche il Magic Pencil 3 di Honor e una Smart Keyboard cover, entrambi venduti separatamente.

Tra i punti di forza di questo dispositivo, vi è un audio eccezionale fornito da otto altoparlanti certificati IMAX Enhanced e una batteria da 10.100 mAh che trova spazio all'interno di un design sottile di soli 6,1 mm. Non manca il supporto per una ricarica rapida a 66W.

Honor Buds Open: un audio innovativo

Le Honor Buds Open sono progettate per garantire comfort a lungo termine grazie al loro design open-ear e ai ganci auricolari. Questi auricolari utilizzano l'intelligenza artificiale per superare le barriere linguistiche, supportando traduzioni in 15 lingue in tre modalità differenti: Shared Mode, Exclusive Mode e Simultaneous Interpretation. Inoltre, la tecnologia di cancellazione attiva del rumore permette di isolarsi dai suoni esterni, mentre un sensore di impronte vocali garantisce che la voce venga percepita chiaramente durante le chiamate, anche in ambienti rumorosi.

Ogni auricolare pesa 7,9 grammi ed è realizzato in silicone amico della pelle. Con un rating IP54, si possono usare anche sotto la pioggia, poiché i ganci prevengono che gli auricolari cadano durante la corsa. Gli auricolari possono durare fino a 6 ore con una ricarica e raggiungere un totale di 22 ore grazie al loro case di ricarica. Anche la ricarica rapida è supportata: bastano 15 minuti nel case per ottenere 2 ore di ascolto.