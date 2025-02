Honor lancia le nuove Earbuds Open: auricolari true wireless dal design ergonomico e funzioni intelligenti

Honor, nota azienda nel settore della tecnologia, amplia la sua offerta con il lancio delle Earbuds Open, auricolari true wireless che promettono un'esperienza audio di alta qualità. Dopo il debutto dei modelli Magic7 Lite e Magic7 Pro, queste nuove cuffie sono pronte a conquistare gli utenti italiani, grazie a un mix di comfort, design accattivante e funzioni avanzate. Presentate per la prima volta in Cina lo scorso anno, ora sono disponibili sul mercato italiano al prezzo di 149,90 euro.

Design ergonomico e materiali di alta qualità

Il design delle Earbuds Open è stato curato nei minimi dettagli per garantire comfort durante l’utilizzo prolungato. La forma a mezzaluna, realizzata in silicone alimentare, si adatta perfettamente all'orecchio, assicurando una calzata sicura. Inoltre, l'archetto in lega di nichel-titanio, noto come "C-bridge", offre una flessibilità senza pari e una resistenza ottimale, rendendo queste cuffie ideali anche per chi porta occhiali. Il peso contenuto di soli 7,9 grammi per auricolare le rende discrete e leggere, così da poterle indossare per ore senza affaticamenti.

Audio di alta qualità e innovazione tecnologica

Le Honor Earbuds Open sono caratterizzate da un driver dinamico multi-magnetico da 16 mm, supportato da un diaframma composito in TPU ad alta elasticità. Inoltre, è presente un tweeter a cupola placcato in titanio, il quale contribuisce a un suono ricco, dettagliato e preciso. Grazie al supporto per l'audio spaziale, queste cuffie offrono un'esperienza d'ascolto immersiva. Ma non ci si ferma qui: l'integrazione di funzioni intelligenti, come la traduzione in tempo reale, rende questi auricolari un compagno ideale per viaggiatori e professionisti che necessitano di comunicare in diverse lingue.

Funzioni intelligenti per un'uso versatile

Le Earbuds Open si distinguono per le loro funzioni innovative, tra cui la "Modalità Condivisa", che permette di comunicare facilmente in due lingue. Questa opzione è particolarmente utile in contesti lavorativi o durante viaggi, facilitando la comprensione durante lezioni e meeting. Ma non solo, la cancellazione attiva del rumore ibrido a triplo microfono protegge gli utenti da disturbi esterni, favorendo un ascolto ottimale anche in ambienti rumorosi.

Un'altra funzione interessante è la tecnologia AI Privacy Call, che riduce la dispersione del suono durante le conversazioni telefoniche, garantendo privacy anche in situazioni di silenzio. Grazie a queste caratteristiche, le Honor Earbuds Open si rivelano molto più che semplici auricolari, ma veri e propri strumenti di lavoro e comunicazione.

Connettività e autonomia

Le Honor Earbuds Open utilizzano Bluetooth 5.2, consentendo connessioni stabili e il passaggio fluido tra diversi dispositivi audio. Il sistema di accoppiamento a doppio dispositivo permette di gestire più sorgenti contemporaneamente, rendendo l'utilizzo ancora più pratico. I controlli touch rappresentano un altro aspetto distintivo: con semplici tocchi, scorrimenti e pressioni prolungate, gli utenti possono gestire la musica, le chiamate e le impostazioni di cancellazione del rumore con facilità.

Per quanto riguarda l'autonomia, queste cuffie sono progettate per un uso quotidiano senza compromessi. Offrono fino a 6 ore di riproduzione con una singola carica di 58mAh e ben 22 ore quando si utilizza la custodia di ricarica, che ha una capacità di 480mAh. La ricarica rapida è un'altra chicca: bastano soli 15 minuti per ottenere 2 ore di ascolto, con una completa ricarica della custodia in circa 110 minuti.

Colorazioni eleganti per ogni stile

Infine, le Honor Earbuds Open non solo brillano per le loro prestazioni, ma anche per il design. Sono disponibili in due colorazioni eleganti: Polar Gold e Polar Black, che si adattano facilmente a qualsiasi outfit e stile personale. Questa attenzione ai dettagli di design rende questi auricolari non solo funzionali, ma anche un accessorio di moda da indossare in ogni occasione.