Honor Hunter V700, l’azienda cinese ufficializza il suo primo laptop da gaming

Honor Hunter V700 è stato lanciato in Cina come il primo “gaming laptop” del sub-brand di Huawei. Honor Hunter V700 è quindi il nuovo modello della serie Hunter e verrà offerto in tre configurazioni e un’unica opzione di colore.

Oltre ad avere specifiche tecniche particolarmente adatte per intense sessioni di gaming, il nuovo laptop di Honor si distingue anche per delle scelte a livello di design molto eleganti, che ne esaltano la struttura complessiva.

Hunter V700 viene fornito con Windows 10 Home Edition preinstallato. Il nuovo laptop è dotato di un display IPS full HD da 16,1 pollici (1.920×1.080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con 300 nit di luminosità massima, rapporto schermo-corpo dell’81,1% e proporzioni standard 16: 9. Honor Hunter V700 è alimentato con una CPU Intel Core i7-10750H di decima generazione e una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 con 6 GB di VRAM. Il laptop da gioco è dotato di 16 GB di RAM DDR4, con clock a 2.666 MHz e può essere equipaggiato con un SSD fino a 1 TB.

L’audio sull’Honor Hunter V700 è gestito da due altoparlanti, mentre la batteria è da 56 Wh, con supporto alla ricarica rapida: stando a quanto rivelato dal sub-brand di Huawei, il prodotto si ricarica al 60% in soli 30 minuti. A livello di connettività, il laptop gaming di Honor dispone del supporto Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.1, jack combinato per cuffie e microfono da 3,5 mm, due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, una porta USB Type-C, una porta HDMI e una porta Gigabit Ethernet.

Le scelte estetiche sono molto apprezzabili, come ad esempio la tastiera con retroilluminazione RGB, un trackpad multi-touch, una striscia luminosa attorno agli angoli posteriori e una griglia sottile sopra la tastiera. Le cornici attorno al display sono relativamente spesse e danno ampio spazio per ospitare la webcam da 720p sopra lo schermo.

Il modello Core i5 + GeForce GTX 1660 Ti + 16 GB + 512 GB dell’Honor Hunter V700 ha un prezzo di 7.499 Yuan (circa 940 euro), mentre il modello Core i7 + GeForce RTX 2060 + 16 GB + 512 GB ha un prezzo di 8.499 Yuan (circa 1065 euro). Infine, la variante Core i7 + GeForce RTX 2060 + 16 GB + 1 TB ha un prezzo di 9.999 Yuan (circa 1253 euro). Il laptop da gaming è disponibile in un’unica opzione di colore Magic Night Black, ed è attualmente disponibile per i preordini in Cina. Vi terremo informati in caso di lancio nei mercati internazionali.

Fonte Gadgets360