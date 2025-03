Honor fa il suo debutto al Mobile World Congress 2025 con dispositivi innovativi

Il Mobile World Congress 2025 ha visto il colosso tecnologico Honor affermarsi con il lancio di diversi dispositivi innovativi. Tra le novità figurano il primo smartwatch della linea Ultra, nuovi auricolari dal design originale e un tablet dalle caratteristiche tecniche superiori. Un punto focale dell'evento è stato l'annuncio dell'impegno di Honor a garantire sette anni di aggiornamenti software per i dispositivi della serie Magic, un'iniziativa che segue la recente apertura di Qualcomm al supporto esteso per i chip della serie Snapdragon 8 e 7.

Un tablet potente per la fruizione dei contenuti

L'Honor Pad V9, già conosciuto nei mercati asiatici, fa il suo ingresso sul mercato globale con prestazioni notevoli. Questo tablet è equipaggiato con un ampio display IMAX-enhanced da 11,5 pollici, imponendo una risoluzione di 2,8K e un refresh rate di 144Hz, rendendolo ideale per chi ama consumare contenuti multimediali ad alta definizione. Le immagini risultano nitide e i colori vividi, offrendo un'esperienza visiva senza pari.

Dal punto di vista audio, il tablet non delude. È fornito di ben otto altoparlanti che supportano l'audio spaziale, capaci di creare una vera e propria esperienza sonora immersiva. La robustezza dell'Honor Pad V9 è confermata dalla potenza del processore Dimensity 8350, che riesce a performare al meglio anche con applicazioni più pesanti. Grazie ai 8GB di RAM e ai 256GB di memoria interna, non si avranno problemi di spazio o di lag durante l’uso. La durabilità è assicurata dalla batteria da 10.100mAh, con la possibilità di un ricarica rapida a 66W, che permette di rimanere operativi per molte ore.

Il tablet sarà disponibile in due eleganti colorazioni: Bianco e Grigio, a un prezzo di partenza di 449 euro. Inoltre, arriverà sul mercato con MagicOS 9.0, basato sull'ultima versione di Android 15, garantendo un'esperienza software moderna e accattivante.

Honor Watch 5 Ultra: un concentrato di tecnologia al polso

Il nuovo Honor Watch 5 Ultra si distingue per il suo design elegante e moderno. La cassa ottagonale in lega di titanio grado 5 è arricchita da un display circolare che presenta una risoluzione di 466 x 466 pixel su un pannello OLED da 1,5 pollici. Caratteristica interessante è la corona rotante e il pulsante fisico che lo rendono non solo estetico ma anche funzionale.

Ideato per resistere all'acqua - attestato IP68 - questo smartwatch è in grado di operare fino a 5 ATM. Per chi tiene particolarmente alla salute, il dispositivo dispone di avanzati sensori che monitorano la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue , la qualità del sonno e offrono un monitoraggio ECG. Gli sportivi troveranno utile la presenza di oltre 100 modalità sportive, tra cui una speciale per il free diving che permette immersioni fino a 40 metri.

L'Honor Watch 5 Ultra offre 8GB di memoria interna, ideali per archiviare musica e altri dati. Infine, la batteria da 480mAh assicura un'autonomia fino a 15 giorni, un parametro importante per chi cerca un dispositivo duraturo. Proposto a 279 euro, è disponibile in due varianti: Nera con cinturino in fluoroelastomero e Marrone con cinturino in pelle.

Auricolari Honor Earbuds Open: un nuovo modo di ascoltare

Gli Honor Earbuds Open rappresentano una vera innovazione nel mondo degli auricolari. Realizzati con un design aperto, avvolgono la parte esterna dell'orecchio senza occludere completamente il canale uditivo. Questo consente all'utente di mantenere la consapevolezza dell'ambiente circostante, una caratteristica utile in molte situazioni quotidiane.

Nonostante la loro struttura aperta, gli auricolari sono dotati di driver dinamici magnetici da 16 mm, garantendo una qualità audio eccellente e bassi virtuali avvolgenti. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore è gestita attraverso un sistema a tre microfoni, efficace sia per l'eliminazione dei rumori esterni che per offrire una qualità audio superiore durante le chiamate.

Una particolare funzionalità è rappresentata dalla traduzione AI, che offre tre modalità - condivisa, esclusiva e interprete - per rendere possibile la traduzione in tempo reale delle conversazioni. Gli Honor Earbuds Open vantano 6 ore di autonomia, con possibilità di estensione fino a 22 ore utilizzando la custodia di ricarica. La ricarica veloce e la possibilità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente amplificano la loro versatilità.

Disponibili nelle eleganti colorazioni Polar Gold e Polar Black, gli auricolari sono proposti a un prezzo di 149 euro, rendendoli una scelta ideale per chi desidera un equilibrio tra qualità del suono e consapevolezza ambientale.