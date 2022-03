Honor, evento programmato per il 29 marzo: in arrivo nuovi smartphone

In questi primi mesi dell’anno abbiamo già assistito a molte presentazioni ufficiali da parte dei produttori principali di smartphone. Basti pensare ai Galaxy S22 di Samsung, ma anche al recente evento Peek Performance di Apple – con protagonista l’iPhone SE 3 – e all’arrivo in Italia dei telefoni della serie Xiaomi 12.

Anche Honor non vuole essere da meno e si sta preparando per un nuovo evento. Come riportato da Gizchina, che ha pubblicato l’invito della società cinese, Honor avrebbe programmato un appuntamento tra una settimana, martedì 29 marzo. Sui canali ufficiali dell’ex sub-brand di Huawei non è ancora comparso nulla, ma i colleghi di Gizchina – sempre molto affidabili – citano “fonti di rete” che affermano che Honor annuncerà smartphone entry-level e di fascia media per il mercato globale.

Chiaramente si tratta ancora di informazioni da prendere con la giusta cautela, ma se tutto dovesse essere confermato potrebbe essere l’occasione per Honor di rivelare i presunti dispositivi della serie X (la X esalta il ‘fattore mistero’ ed è ovviamente una scelta non casuale).

Ma quali potrebbero essere questi modelli? Sul web si parla di Honor X9 5G, Honor X8 e Honor X7, con il secondo che è stato già annunciato ufficialmente in Cina con un processore Snapdragon 680, un display Full HD+ da 6,7 ​​pollici (1080 × 2388 pixel), 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Le specifiche degli altri due potenziali candidati per questo lancio primaverile rimangono al momento avvolte nel mistero. Tuttavia, a giudicare dalle specifiche dell’X8, è facile immaginare due telefoni con specifiche simili, con l’X9 5G che sembra quello in grado di garantire le prestazioni più interessanti.

Senza dubbio è un momento positivo per Honor, che ha già annunciato una serie di nuovi prodotti al MWC 2022 tenutosi il mese scorso a Barcellona: oltre agli Earbuds 3 Pro e all’Honor Watch GS 3, la società cinese ha presentato anche l’Honor Magic 4 Pro con un supporto per la ricarica rapida da 100 W.

Fonte Phone Arena