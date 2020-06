Honor 9A arriva ufficialmente in Italia (dal 1 luglio): specifiche e prezzo dell’entry-level

Grandi notizie per tutti i fan italiani degli smartphone Honor. Il sub-brand di Huawei ha infatti lanciato in Europa il suo telefono Honor 9A, assieme al MagicBook 14 e agli auricolari true wireless della serie Choice. L’azienda ha confermato questi arrivi nei mercati del Vecchio Continente durante un evento di streaming live.

L’Honor 9A era stato originariamente presentato in Cina lo scorso mese di marzo. Il telefono funziona con Android 10 (e personalizzazione Magic UI 3.1, ndr) ma viene fornito con HMS Core invece di GMS Core a seguito del divieto commerciale imposto a Huawei dagli Stati Uniti. Lo smartphone viene quindi fornito con la App Gallery di Huawei in sostituzione nel Google Play Store.

Honor 9A è alimentato con un processore MediaTek MT6765, abbinato a 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna che può essere espansa fino a 512 GB utilizzando una scheda microSD. Un punto saliente dello smartphone è certamente l’ottima batteria da 5.000 mAh, che garantisce una notevole autonomia. A differenza della variante cinese, che viene fornita con doppie fotocamere posteriori, la variante globale di Honor 9A è dotata di tre cam sul retro: abbiamo quindi una fotocamera principale da 13 MP, una fotocamera grandangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

Il prezzo di lancio è di 149,90 euro per la variante da 3 GB / 64 GB, che sarà disponibile su più piattaforme (tra cui Amazon) a partire dal prossimo 1 luglio. Chi acquisterà il telefono entro il 15 luglio potrà usufruire di 20 euro di sconto.

Honor ha poi ufficializzato il lancio in Europa di MagicBook 14, un laptop portatile alimentato dalla CPU Ryzen 5 3500U di AMD, 8 GB di RAM e uno storage SSD PCIe da 256 GB. Come suggerisce il nome, il prodotto viene fornito con un display “FullView” da 14 pollici con cornici sottili. Presente anche un caricabatterie da 65 W e la webcam “pop-up” che può essere nascosta se non utilizzata. Il prezzo del laptop è di 649,90 euro.

Fonte XDA