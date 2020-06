Honor 8S (2020) è ufficiale: Helio A22 e Android 9 Pie, sul retro una sola cam

Honor 8S (2020) è stato lanciato nel Regno Unito. Il telefono, che è già disponibile sul sito Web dell’azienda, si inserisce nella fascia “low-cost”. Diversi utenti hanno già notato una certa somiglianza con l’Honor 8S dell’anno scorso, con la differenza principale che questo smartphone è disponibile in una RAM da 3 GB e 64 GB di archiviazione. Non è chiaro se il telefono verrà lanciato anche negli altri mercati europei, ma ovviamente la probabilità che ciò accada è molto alta: non appena avremo notizie su un eventuale lancio in Italia provvederemo ad aggiornarvi.

Il prezzo di Honor 8S (2020) nel Regno Unito è stato fissato a 100 sterline, al cambio circa 111 euro. Il nuovo device è stato lanciato nel mercato inglese in una sola opzione di colore blu navy

Venendo alle specifiche tecniche, Honor 8S (2020) funziona con Android 9 Pie come sistema operativo, con personalizzazione EMUI 9.0. Lo smartphone ha inoltre un display HD + da 5,71 pollici (720×1,520 pixel) ed è alimentato con un processore MediaTek Helio A22 quad-core. Il comparto foto non è di certo esaltante: basti pensare che sul retro dell’Honor 8S (2020) è posizionata una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f / 1.8, mentre sul davanti troviamo una fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f / 2.2.

Come accennato, sono disponibili 64 GB di memoria integrata, che può essere ulteriormente espansa utilizzando uno slot per schede microSD dedicato. Il nuovo telefono di Honor contiene anche una batteria da 3.020 mAh.

Le opzioni di connettività su Honor 8S (2020) includono 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS, Micro-USB 2.0 e un sensore di impronte digitali. I sensori sul telefono includono accelerometro, sensore di luce ambientale e sensore di prossimità. Molto importante la presenza dei servizi Google (non scontato visto il “ban” USA nei confronti della casa madre Huawei, ndr) e del Bluetooth 5.0.

Fonte Gadgets360