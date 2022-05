Honor 70, 70 Pro e 70 Pro Plus, ufficiali i tre nuovi telefoni: dettagli e prezzi

La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più interessanti dell’anno per Honor, che ha lanciato in Cina tre nuovi smartphone. I telefoni, che fanno parte della serie 70, sono Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro Plus. Si tratta di dispositivi destinati a quella fascia di utenti che desiderano prodotti con specifiche da top di gamma ma che al tempo stesso non possono spendere cifre troppo elevate.

Partiamo da Honor 70, un telefono che si presenta con un display da 6,67 pollici Full HD+ OLED, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, e un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 778G Plus, abbinato ad una GPU Adreno 642L e tre configurazioni di memoria (8+256, 12+256, 12+512). Sul retro ci sono tre fotocamere, di cui una principale con sensore Sony IMX800 da 54MP, accompagnata ad un ultra grandangolare con sensore da 50 MP e un terzo sensore da 2 MP per il rilevamento della profondità di campo. Sul davanti è posizionata una fotocamera da 32 MP. La batteria che equipaggia questo telefono è da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W.

Per quanto riguarda invece l’Honor 70 Pro Plus, il più prestante del terzetto, si tratta di un telefono dotato di un pannello OLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul davanti è posizionata una fotocamera anteriore da 50 MP, mentre sotto lo schermo si può facilmente individuare uno sensore ottico di impronte digitali.

Anche sul retro dell’Honor 70 Pro Plus ci sono tre fotocamere, vale a dire un obiettivo grandangolare, un ultrawide e un teleobiettivo. Il principale è il nuovissimo Sony IMX800, un sensore da 1/1,49 pollici con una risoluzione di 54 MP. L’ultrawide arriva a 50 MP, mentre il teleobiettivo è un modulo da 8 MP con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

L’Honor 70 Pro Plus ha un processore Mediatek Dimensity 9000, un chip a 4 nm di livello superiore, abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Infine, a bordo del device è presente anche una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 100 W (non supporta la ricarica wireless).

Infine ecco l’Honor 70 Pro, che ha quasi le stesse specifiche ma con alcune eccezioni. Questo telefono, infatti, risulta equipaggiato con un chip Dimensity 8000 di fascia media al posto del Dimensity 9000 e mette a disposizione anche un modello con 512 GB di memoria interna.

Venendo ai prezzi, l’Honor 70 parte da 2.699 Yuan (circa 370 euro al cambio attuale), mentre l’Honor 70 Pro ha un prezzo di partenza di 3.699 Yuan (circa 520 euro); infine, l’Honor 70 Pro Plus viene venduto a 4.299 Yuan, al cambio circa 600 euro.

Fonte Android Authority