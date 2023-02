Honor 70 ad un prezzo imbattibile su Amazon: quasi 70 euro in meno

I top di gamma sono ovviamente i telefoni più prestanti, in grado di fornire le migliori caratteristiche possibili sia in termini di design che sul piano delle specifiche tecniche.

Tuttavia, come sanno bene gli appassionati di smartphone, nella maggior parte dei casi i dispositivi premium vengono messi in vendita a prezzi non sempre accessibili per le tasche degli utenti. Per questo motivo sono in molti a ripiegare su telefoni di fascia media che dispongono comunque di buone caratteristiche, sia dal punto di vista hardware che sul piano delle funzionalità.

Tra i migliori mid-range sul mercato c'è sicuramente Honor 70, uno smartphone equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus octa-core abbinato ad una GPU Adreno 642L. Il display di questo telefono è un Full HD+ OLED da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Proprio l'Honor 70 è in vendita su Amazon ad un prezzo davvero irrinunciabile. Sul sito del colosso dell'e-commerce il telefono di fascia media viene infatti proposto a 390,15 euro, praticamente 69 euro in meno rispetto al prezzo di partenza (459 euro, ndr): lo sconto del 15% sta catalizzando le attenzioni dei fan di Honor e di tutti coloro che sono alla ricerca di un buon prodotto senza spendere una fortuna.

Il modello in questione è quello con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Tra le altre specifiche, vale la pena ricordare che Honor 70 dispone anche di tre fotocamere posteriori - con un sensore principale Sony IMX800 da 54MP e un secondo sensore ultragrandangolare da 50 MP - e di una fotocamera anteriore da 32 MP; inoltre, il prodotto è equipaggiato con una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. Il sistema operativo scelto dall'azienda cinese per questo telefono è Android 12, con interfaccia Magic UI 6.1.