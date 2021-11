Honor 60 (già) ufficiali il 1 dicembre: quale sarà il processore?

Praticamente un mese fa Honor ha lanciato anche in Europa la sua nuova serie di telefoni. Ci riferiamo ovviamente alla gamma Honor 50, appartenente alla fascia media, che ha ottenuto riscontri piuttosto positivi (anche nel mercato italiano).

Nonostante questa importante “release”, l’azienda cinese non ha smesso di lavorare ad altri smartphone che potrebbero essere annunciati prima del previsto. Fin da subito si è cominciato a parlare dei prossimi telefoni di Honor, che erano già stati individuati come Honor 60. Ebbene, nelle ultime ore è stata proprio la società asiatica a fare l’annuncio ufficiale, confermando quanto emerso nelle scorse settimane. L’azienda ha annunciato che gli Honor 60 verranno ufficializzati il 1 dicembre nel mercato cinese.

La prossima serie Honor 60 dovrebbe presentare almeno tre modelli diversi, vale a dire Honor 60, Honor 60 Pro e Honor SE. A differenza dell’Honor 50 che risulta alimentato con un chipset Snapdragon 778G 5G, i prossimi telefoni dovrebbero garantire un livello prestazionale più elevato rispetto ai predecessori.

Sebbene non sia ancora giunta alcuna conferma da parte dell’ex sub-brand di Huawei, sembra molto probabile che Honor Pro 60 arrivi sul mercato con un chipset Snapdragon 870 di fascia alta. Inoltre, il telefono dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W. Non sarà la stessa cosa per l’Honor 60 “standard”, che supporterà solo la ricarica rapida da 66 W.

Tuttavia, queste indiscrezioni non convincono tutti gli esperti del settore. In molti, infatti, fanno presente che la serie Honor 60 dovrebbe essere destinata alla fascia media del mercato, pertanto sembra difficile che i nuovi telefoni si dotino di chipset così potenti: l’altra ipotesi sostiene che gli Honor 60 arrivino con gli stessi processori degli Honor 50 oppure con il Dimensity 900 di MediaTek. Tra meno di una settimana tutti questi dubbi verranno chiariti.

Fonte Phone Arena