Honor 60, le specifiche ad un giorno dal lancio: tutto sul nuovo telefono

Nella giornata di domani, mercoledì 1 dicembre, Honor presenterà ufficialmente i suoi nuovi telefoni, Honor 60 e 60 Pro. In queste ultime settimane tutti e due i dispositivi sono trapelati sul web, consentendoci di scoprire più dettagli possibili sulle specifiche tecniche e sulle scelte operate dalla società cinese in termini di design e colorazioni, fino ad arrivare gli aspetti più interessanti delle fotocamere.

Le informazioni più interessanti sull’Honor 60 sono quelle fornite da 91Mobiles e Ishan Agarwal. Secondo entrambe le fonti, Honor 60 sarà dotato di un display OLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici con una densità di pixel di 395ppi. Molto probabilmente lo schermo avrà anche una frequenza di aggiornamento più elevata rispetto a quanto visto sui predecessori, anche se i “leaker” non riportano dettagli precisi.

Honor 60 dovrebbe essere alimentato con il SoC Snapdragon 778G di Qualcomm, accompagnato a 12 GB di RAM e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Il nuovo dispositivo dovrebbe inoltre arrivare con una batteria da 4.800 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Non dovrebbe mancare il supporto Bluetooth 5.2.

Sul retro, Honor 60 sarà dotato di un sensore principale da 108 MP con apertura f/1.9, un sensore ultra-wide da 8 MP con apertura f/2.0 e una fotocamera con apertura f/2.4 da 2 MP per la profondità. Il telefono potrà contare sulla personalizzazione Magic UI 5.0 dell’azienda basata su Android 11.

Infine, secondo 91Mobiles e Ishan Agarwal il nuovo telefono dell’ex sub-brand di Huawei verrà lanciato in tre diverse colorazioni, ovvero Starry Sky Blue, Jade Green e Juliet. L’Honor 60 Pro verrà venduto anche nella colorazione Bright Black: purtroppo le indiscrezioni non ci consentono di avere molti dettagli sul modello “Pro”, anche se questo prodotto dovrebbe avere lo stesso sensore da 108 MP della variante “standard”. Entrambi i telefoni saranno presentati ufficialmente domani in Cina.

