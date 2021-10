Honor 50 arriva anche in Italia (con i servizi Google): dettagli e prezzi

Qualche mese fa Honor aveva provveduto a lanciare nel mercato cinese i suoi nuovi smartphone, ovvero Honor 50 5G e Honor 50 Lite. Si tratta dei primi telefoni con i servizi Google dopo la separazione da Huawei, che ha permesso all’ex sub-brand del gigante di Shenzhen di liberarsi del “ban” inflitto dagli Stati Uniti all’azienda cinese. Inoltre, Honor 50 5G è anche il primo smartphone dotato del chipset Snapdragon 778G di Qualcomm.

La bella notizia è che Honor 50 arriva finalmente anche in Italia, come annunciato dalla stessa società in un evento che si è tenuto a Berlino. Lo smartphone sarà disponibile dal 1 novembre (in preordine, ndr) nelle varianti di colore Emerald Green e Midnight Black al prezzo di 529 euro per la variante 6/128 GB, mentre la versione da 8/256 GB costerà 599 euro.

Il principale punto di forza dell’Honor 50, oltre ovviamente al supporto 5G, è probabilmente la quadrupla fotocamera posteriore, caratterizzata da una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. Inoltre, il telefono è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP, con un angolo di visione di 90 gradi che consente agli utenti di scattare selfie e registrare video catturando più persone e paesaggi nell’inquadratura.

Dal punto di vista del design, l’Honor 50 presenta una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato 2.5D su entrambi i lati superiore e inferiore del display. Il telefono è dotato di un display OLED curvo da 6,57 pollici, che supporta una risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display può produrre ben 1,07 miliardi di colori e copre il 100% della gamma cromatica, pertanto dovrebbe assicurare immagini all’avanguardia, dettagli nitidi e un’esperienza cromatica davvero molto coinvolgente.

Per quanto riguarda l’autonomia, Honor 50 risulta equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh con tecnologia SuperCharge da 66 W, che pare riuscire a garantire un’intera giornata di utilizzo. Stando a quanto affermato da Honor, la batteria dello smartphone può caricarsi fino al 70% in soli 20 minuti.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G migliora le prestazioni di CPU e GPU del 45% e la potenza di elaborazione AI del 123% rispetto alla generazione precedente. Per quanto riguarda il software, entrambi gli smartphone Honor 50 sono dotati della personalizzazione Magic UI 4.2 aggiornata (basata su Android 11), con possibilità di personalizzare anche l’Always-on-Display.

Fonte Phone Arena