Honor 50 sta per arrivare anche in Europa: ecco quando

L’Honor 50, svelato ufficialmente in Cina lo scorso giugno, è finalmente pronto a fare il suo debutto anche in Europa. Stando a quanto riportato da WinFuture, infatti. il nuovo telefono dell’azienda cinese “sbarcherà” nei mercati del Vecchio Continente il prossimo 26 ottobre: il prezzo di lancio dell’Honor 50 in Europa è di 499 euro (per il modello base).

Chiaramente si tratta di un telefono che potrebbe fare gola a molti utenti. Come noto, a differenza della sua ex casa madre Huawei, Honor (che è ora a tutti gli effetti un marchio indipendente) ha i servizi Google sui propri dispositivi: per farla breve, gli utenti non dovranno accontentarsi di un sistema operativo come Harmony OS (su cui aleggiano ancora diversi dubbi) e non dovranno nemmeno ricorrere all’utilizzo di fonti di download di app poco affidabili.

Venendo alle specifiche, Honor 50 presenta un display OLED curvo da 6,57 pollici con risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo smartphone è dotato di un lettore di impronte digitali in-display ed è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 778G da 6 nm, che può essere abbinato a due opzioni di RAM (6/8 GB) e due di storage (128/256 GB). Il telefono non prevede uno slot micro-SD e non risulta presente neppure un jack audio da 3,5 mm.

Per quanto riguarda il comparto foto, Honor 50 presenta quattro fotocamere sul retro: la fotocamera principale da 108 MP si accompagna ad un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un’unità macro da 2 MP e un modulo di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 32 MP. Il device è infine equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh e supporta la ricarica cablata da 66 W. Il sistema operativo è Android 11, con un’interfaccia personalizzata. Le colorazioni scelte dall’azienda cinese per l’Honor 50 sono Midnight Black, Emerald Green e Frost Crystal.

Come accennato, il prezzo del modello con 6 GB di RAM e 128 GB sarà di 499 euro; la variante con 8/256 GB dovrebbe invece costare 599 euro.

