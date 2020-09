Honor 30i, il brand cinese ufficializza il nuovo mid-range con Kirin 710F e tripla cam sul retro

Honor ha appena ufficializzato un nuovo smartphone in Russia. Si tratta dell’Honor 30i, un “mid-range” che si presenta come una variante rinominata dell’Honor 30 Lite che il brand aveva lanciato in Cina a luglio di quest’anno.

Honor 30i è un telefono dual-SIM (Nano) che funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione Magic UI 3.1. Il telefono è dotato di un display OLED full HD + da 6,3 pollici (1.080×2.400 pixel) con densità di pixel di 417ppi, ed è inoltre alimentato con un processore Kirin 710F octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di espandersi ulteriormente utilizzando una scheda Nano Memory (ibrida, fino a 256 GB).

Venendo al comparto foto, l’Honor 30i ha una tripla fotocamera sul retro, che include un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera secondaria da 8 megapixel con apertura f / 2.4 e una terza fotocamera da 2 megapixel con apertura f / 2.4 . Per quanto riguarda invece il lato anteriore, l’Honor 30i presenta una fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f / 2.0. A bordo del dispositivo è presente anche un sensore di impronte digitali.

Il nuovo telefono del sub-brand di Huawei è inoltre equipaggiato con una batteria non rimovibile da 4.000 mAh. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi ac dual-band, GPS / GLONASS / Beidou e Bluetooth v5.1.

Il nuovo Honor 30i viene venduto nel mercato russo al prezzo di 17.990 rubli (al cambio poco più di 200 euro, ndr) per il modello di archiviazione da 4 GB + 128 GB, nelle opzioni di colore Ultraviolet Sunset, Shimmering Turquoise e Midnight Black. Al momento non sappiamo se questo nuovo medio gamma di Honor verrà lanciato anche nel mercato italiano: vi informeremo non appena avremo dettagli in merito.

