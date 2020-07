Honor 30 Lite e Honor X10 Max, ufficiali i due nuovi telefoni: dettagli e prezzi

I telefoni Honor 30 Lite e Honor X10 Max sono appena stati ufficializzati dal sub-brand di Huawei. Gli smartphone sono stati lanciati in Cina e sono disponibili per i pre-ordini a partire da oggi. Si tratta di due telefoni di fascia media: Honor 30 Lite viene lanciato in quattro opzioni di colore, mentre Honor X10 Max è caratterizzato da tre colorazioni.

Honor 30 Lite funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione Magic UI 3.1. Il telefono è dotato di un display LCD Full HD + da 6,5 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) con frequenza di aggiornamento di 90Hz e proporzioni 20: 9, ed è inoltre alimentato con un processore MediaTek Dimensity 800 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM.

Sul retro del device è presente una tripla fotocamera che include un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.8, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel con apertura f / 2.4 e campo visivo di 120 gradi e un sensore macro da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sul davanti, Honor 30 Lite è dotato di una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.0.

La batteria dell’Honor 30 Lite è da 4.000 mAh con supporto di ricarica rapida da 22,5 W (53% di carica in 30 minuti).

Anche l’Honor X10 Max funziona con Android 10. Lo smartphone è dotato di un enorme display LCD Full HD + da 7,09 pollici (1.080×2.280 pixel) con una luminosità fino a 780 nits, ed è inoltre alimentato con un processore MediaTek Dimensity 800 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile fino a 256 GB). Sul lato posteriore è presente una fotocamera principale da 48 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Davanti, invece, troviamo una fotocamera da 8 megapixel. A spiccare è senza dubbio la batteria da 5.000 mAh, con supporto di ricarica rapida da 22,5 W.

Le tre varianti di Honor 30 Lite costano rispettivamente 1.699, 1.899 e 2.199 Yuan (circa 215, 240 e 277 euro). Tutte le varianti sono disponibili nelle opzioni di colore Midnight Black, Phantom Silver, Summer Rainbow e Wizard of Oz.

La variante da 6 GB + 128 GB di Honor X10 Max ha un prezzo di 2.099 Yuan (circa 265 euro), mentre l’opzione da 8 GB + 128 GB costa 2.499 Yuan (circa 315 euro). Il telefono è disponibile nelle opzioni di colore Lightspeed Silver, Probing Black e Racing Blue.

Fonte Gadgets360