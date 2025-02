Hoka Cielo X1 2.0: La nuova scarpa da corsa che sfida i campioni

L'arrivo della Hoka Cielo X1 2.0 segna un'importante evoluzione nel mondo delle scarpe da corsa. Leggerissima e veloce, la nuova versione rappresenta un passo avanti significativo rispetto al modello precedente, rendendola competitiva con i migliori modelli disponibili sul mercato, soprattutto per le lunghe distanze, come le maratone. Questo articolo esplora le caratteristiche principali della Hoka Cielo X1 2.0, dalla progettazione alla performance, vedendo come si confronta con la concorrenza.

Caratteristiche e disponibilità del Hoka Cielo X1 2.0

Lanciata nel febbraio 2025, la Hoka Cielo X1 2.0 è direttamente in competizione con altri modelli di alta gamma, presentandosi a un prezzo di 275 dollari negli Stati Uniti e di 250 sterline nel Regno Unito, pari al costo del suo predecessore. Sebbene si tratti di una delle scarpe con piastra in carbonio più costose, modelli come l'Asics Metaspeed Sky Paris e la Puma Deviate Nitro Elite 3 offrono prestazioni competitive a prezzi inferiori.

Design e calzata: Un nuovo look per una nuova esperienza

La Hoka Cielo X1 2.0 è disponibile in una combinazione di colori Frost/Black, come quello testato, e presenta una calzata che si attesta sulla misura standard delle scarpe da corsa. La forma è piuttosto snella, adattandosi perfettamente attorno alle dita dei piedi, in linea con le aspettative per una scarpa da gara, garantendo però sufficiente spazio per le lunghe distanze. La scarpa ha una stack height al tallone che non supera i 40 mm, conforme agli standard di World Athletics, rendendola legale per le competizioni ufficiali.

La novità più evidente è la riduzione del peso: la Hoka Cielo X1 2.0 pesa solo 7.5 once, rispetto alle 8.9 once del modello precedente, rendendola più competitiva tra gli altri modelli da corsa.

Tomaia: Un'innovazione che conta

La tomaia della Hoka Cielo X1 2.0 rappresenta uno dei motivi principali per cui il peso è stato ridotto. Realizzata in jacquard mesh, è estremamente leggera e traspirante, con una leggera imbottitura attorno al collo della scarpa per sostenere il tendine d'Achille. Il materiale, sebbene dia una sensazione leggermente plastica al tatto, è progettato per assorbire meno acqua in condizioni di pioggia, evitando l'aumento di peso durante le corse prolungate. In generale, la tomaia si è dimostrata efficace, offrendo una tenuta sicura del piede senza provocare irritazioni.

Suola intermedia: Tecnologia al servizio delle prestazioni

La Hoka Cielo X1 2.0 utilizza due strati di schiuma PEBA nella suola intermedia, con una piastra in carbonio incassata al loro interno. In aggiunta, presenta una soletta in schiuma TPEE supercritica, che offre un ulteriore supporto e rimbalzo durante la corsa. La particolare forma della scarpa aiuta a favorire una transizione verso la parte anteriore del piede ad ogni passo, con pareti laterali di schiuma che migliorano la stabilità. Tuttavia, a causa della riduzione della base rispetto al modello precedente e delle ampie aperture della schiuma, la Cielo X1 2.0 non garantisce la stessa stabilità, risultando quindi meno adatta a corridori che necessitano di un supporto maggiore.

Suola esterna: Fidelità e grip migliorato

Un importante aggiornamento riguarda il materiale della suola esterna, ora realizzata in gomma adesiva, che offre una migliore aderenza anche su terreni bagnati. La modifica apportata ha risolto un problema presente nel modello precedente, che risultava scivoloso su superfici umide. Questa suola, sebbene leggermente ridotta, copre efficacemente le aree di impatto più sollecitate, proteggendo la schiuma della suola intermedia e mostrando una resistenza notevole anche dopo 40 miglia di utilizzo.

Performance di corsa: Un'esperienza entusiasmante

La Hoka Cielo X1 originale ha lasciato il segno come una scarpa di allenamento veloce, grazie al suo design stabile e duraturo. Tuttavia, il peso eccessivo la rendeva meno competitiva rispetto ai modelli top di gamma. Con la Cielo X1 2.0, la leggerezza è stata finalmente raggiunta, senza compromettere la rimbalzo che caratterizza la corsa. Durante le sessioni di allenamento intensivo, ho trovato che la scarpa offre un supporto eccellente, rendendo le prestazioni impeccabili. Tuttavia, il compromesso di stabilità è palpabile: per chi ha apprezzato il modello precedente per il suo sostegno, questa versione potrebbe risultare meno adatta.

È il momento di acquistare la Hoka Cielo X1 2.0?

La Hoka Cielo X1 2.0 si colloca tra le migliori scarpe da corsa disponibili, offrendo un'esperienza di corsa veloce e reattiva. Pur non garantendo un massimo livello di stabilità, è particolarmente raccomandata per le sessioni di allenamento veloci e le competizioni. Tra le alternative meritevoli di nota ci sono l’Asics Metaspeed Sky Paris e la Nike Alphafly 3, ma per chi cerca una scarpa da gara leggera e performante, la Cielo X1 2.0 non deluderà.

Con le modifiche apportate, Hoka ha risposto alle esigenze dei corridori tutto mantenendo alti standard di prestazione. Questa scarpa è destinata a diventare un must-have per i più appassionati, pronta a scalare le classifiche delle gare future.