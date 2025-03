HMD presenta le amped earbuds: auricolari wireless con ricarica inversa e design innovativo

HMD ha lanciato le Amped Earbuds, un'aggiunta interessante alla sua linea di accessori che promette di rivoluzionare il modo di vivere la musica. Queste cuffie wireless non sono soltanto innovative per le loro funzionalità, ma anche per la praticità del loro case di ricarica, capace di ricaricare altri dispositivi. Scopriamo insieme le caratteristiche, le funzionalità e la performance di questo nuovo prodotto.

Caratteristiche del case di ricarica: una potenza portatile

Il case di ricarica delle Amped Earbuds è dotato di una batteria da 1.600mAh, capace di fornire energia non solo alle cuffie, ma anche a smartphone compatibili, tra cui gli iPhone e il modello Skyline di HMD. Questa funzionalità di ricarica inversa, che utilizza la tecnologia Qi2, consente agli utenti di ricaricare il proprio telefono in modo semplice e veloce, evitando il rischio di rimanere senza batteria nei momenti cruciali.

Con uno spessore di 14mm, il case si presenta con un design ergonomico e una speciale cerniera che facilita l'inserimento e la rimozione delle cuffie. HMD ha progettato questo case per essere utilizzato anche con telefoni dotati di cover protettive che incorporano anelli magnetici, rendendolo versatile e adatto a una vasta gamma di dispositivi.

Design delle amped earbuds: funzionalità e comodità

Le Amped Earbuds si presentano con un aspetto che ricorda le tradizionali cuffie wireless, ma con alcune differenze significative. Il nuovo design del corpo, un po' più spesso del consueto, si distingue per il sistema di cerniera che permette di riporre e ricaricare facilmente le cuffie. Grazie ad un meccanismo a molla, è possibile inserire e rimuovere le cuffie dal case con un clic soddisfacente, mentre i fusti delle cuffie si inclinano in avanti per garantire una vestibilità comoda durante l'uso.

Ogni cuffia è equipaggiata con driver da 10mm che offrono un suono di alta qualità, e grazie a un’app mobile disponibile su Android e iOS, gli utenti possono personalizzare l'audio secondo le proprie preferenze. Inoltre, non manca un ottimo sistema di cancellazione del rumore, sia attiva che ambientale, che assicura un'esperienza d'ascolto senza distrazioni.

Durata della batteria e impermeabilità: sempre pronte all'uso

HMD ha ottimizzato la durata della batteria delle Amped Earbuds permettendo fino a 4 ore di ascolto con la cancellazione attiva del rumore attivata e fino a 8 ore in modalità normale. Con un case completamente carico, gli utenti possono contare su un tempo totale di riproduzione fino a 95 ore, garantendo una lunga autonomia che risponde alle esigenze di chi è sempre in movimento.

La resistenza del case è stata certificata IPX4, rendendolo resistente alla polvere, mentre le cuffie stesse hanno una protezione IP54 contro gli spruzzi d'acqua. Questa resistenza aggiunta rende le Amped Earbuds ideali per l'uso quotidiano, anche in condizioni atmosferiche avverse.

Prezzo e disponibilità: quando e dove trovarle

Le HMD Amped Earbuds saranno disponibili a partire da aprile per un prezzo di 199 euro. Al momento non si hanno informazioni su una possibile data di rilascio negli Stati Uniti, ma gli appassionati di tecnologia stanno già preparando l'acquisto di questo prodotto all'avanguardia. Con caratteristiche uniche e un design studiato per la comodità e la versatilità, le Amped Earbuds si posizionano come un'opzione allettante nel mercato delle cuffie wireless.