HMD presenta il Fusion X1 e il suo innovativo servizio di controllo parentale al MWC 2025

Al MWC 2025, HMD ha svelato una serie di nuovi dispositivi, tra cui spicca il Fusion X1. Seppur modesto nelle specifiche tecniche, questo smartphone si distingue grazie all'introduzione della piattaforma di controllo parentale Xplora, pensata per garantire una maggiore sicurezza ai giovani utenti.

Il servizio Xplora per il controllo parentale

Xplora rappresenta un servizio a pagamento in abbonamento che opera sul dispositivo dei teenager e permette la gestione di varie funzionalità pratiche. Tra le caratteristiche principali vi sono l'invio di notifiche riguardo eventi specifici, la localizzazione e la cronologia delle posizioni, il controllo dei contatti e l'approvazione delle applicazioni installate, oltre alla possibilità di gestire il tempo di utilizzo dello schermo da remoto. Anche se la suite di strumenti offerta appare promettente per i genitori, le informazioni sul costo effettivo del servizio non sono ancora disponibili.

Dettagli sul nuovo Fusion X1 di HMD

Il Fusion X1 si presenta con dimensioni di 164 x 75,5 x 32 mm e un peso di 202 grammi, principalmente costruito in plastica. Dotato di un chipset Snapdragon 4 Gen 2, il dispositivo offre diverse configurazioni di memoria, con opzioni da 6/128GB o 8/256GB, e supporta l'espansione tramite microSD, con uno slot ibrido che può accogliere due nano-SIM o una SIM e una microSD. Il display, dal diagonale di 6,56 pollici, ha una risoluzione di 720 x 1612 pixel e un refresh rate di 90Hz, rivelandosi un buon compromesso per l'uso quotidiano.

Il pannello, presumibilmente di tipo LCD, raggiunge una luminosità pubblicizzata di 480 nits, con una modalità di potenziamento che tocca i 600 nits, garantendo una buona visibilità anche in condizioni di luce intensa.

Caratteristiche della fotocamera e batteria

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 33W, una caratteristica che risulta molto apprezzata dagli utenti che necessitano di un dispositivo sempre carico. Sul lato audio, è presente un jack da 3,5 mm e tecnologia NFC. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108MP, abbinato a un secondo sensore di profondità da 2MP situato sul retro. Sul fronte è prevista una fotocamera da 50MP con messa a fuoco fissa, ideale per selfie di alta qualità. Infine, il Fusion X1 viene fornito con Android 14, accompagnato dalla promessa di due aggiornamenti principali del sistema operativo e da tre anni di patch di sicurezza.

Accessori e special edition del Fusion X1

Una delle peculiarità del Fusion X1 è il supporto per la piattaforma di accessori Fusion di HMD, che include sei pin intelligenti sul retro dello smartphone. Questi connettori consentono l'espansione del dispositivo attraverso l'aggiunta di accessori come un anello luminoso, un controller da gioco o una batteria supplementare, rendendo il telefono ancora più versatile e personalizzabile.

La variante Barca Fusion è un'edizione speciale del Fusion X1, mantenendo le stesse specifiche e design del modello base ma arricchita da un originale case dedicato al FC Barcelona, impreziosito da firme dei calciatori che brillano sotto la luce UV. Questa edizione offre ulteriori opzioni di personalizzazione, tra cui una collezione di grafiche, suoni a tema e messaggi dai giocatori. Anche alcune app del FC Barcelona verranno pre-installate sul dispositivo, rendendolo ancora più interessante per i tifosi.