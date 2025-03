HMD presenta auricolari wireless con una custodia innovativa al MWC 2025

HMD Global ha colto l'occasione del Mobile World Congress 2025 per lanciare una serie di nuovi prodotti al pubblico. Tra questi, spiccano gli HMD Amped Buds, auricolari wireless che si distinguono per il loro design originale e per una custodia di ricarica multifunzionale. Questo prodotto promette non solo un’esperienza audio di alta qualità, ma offre anche funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore e la compatibilità con tecnologie emergenti.

Auricolari HMD Amped Buds: design e caratteristiche

Il design degli HMD Amped Buds rompe gli schemi tradizionali del mercato, offrendo una custodia di ricarica piuttosto voluminosa. Invece di optare per il classico formato compatto, HMD ha introdotto una custodia rettangolare, simile a quelle utilizzate per le batterie portatili. Gli auricolari stessi presentano steli più robusti e un design in-ear, promettendo un’ottima vestibilità e comfort durante lunghe sessioni d'uso.

Il punto forte della custodia è la batteria integrata da 1.600mAh, capace di ricaricare gli auricolari e, in caso di necessità, di offrire anche ricarica inversa per alimentare altri dispositivi. Questa innovativa funzionalità consente di collegare e ricaricare il proprio smartphone, attaccando magneticamente la custodia al retro del dispositivo, rendendo così gli HMD Amped Buds non solo un accessorio audio, ma anche un trucco salvaspazio per le emergenze.

Tecnologia audio avanzata per un'ottima esperienza di ascolto

Gli HMD Amped Buds non si limitano a sorprendenti caratteristiche di design. Offrono anche opzioni audio di alta qualità, con la cancellazione attiva del rumore per isolare l’ascoltatore dai rumori esterni. Inoltre, la presenza di un equalizzatore accessibile tramite applicazioni per Android e iOS permette agli utenti di personalizzare le impostazioni audio secondo le proprie preferenze.

La cancellazione del rumore ambientale è un altro punto forte di questi auricolari, particolarmente utile durante le chiamate per migliorare la qualità audio e garantire comunicazioni chiare. Grazie a un snodo articolato, il design degli Amped Buds è stato studiato per adattarsi perfettamente all'orecchio, assicurando comfort e stabilità.

Nuove offerte per ragazzi: HMD Fusion X1

Inoltre, HMD ha lanciato la serie Fusion X1, una nuova linea di smartphone progettata specificamente per i più giovani, realizzata in collaborazione con Xplora. Questo dispositivo si propone come una soluzione controllata per i genitori, offrendo un'abbonamento mensile a Xplora che consente di monitorare l’accesso a Internet dei propri figli e le applicazioni utilizzate.

Tra le caratteristiche principali del Fusion X1 si evidenziano il tracking della posizione avanzato, la chiamata SOS di emergenza e la possibilità per i genitori di accedere da remoto al dispositivo, garantendo così ulteriore sicurezza. Lo smartphone è dotato di specifiche interessanti, come una fotocamera principale da 108MP e una batteria da 5.000mAh, ed è protetto contro polvere e spruzzi grazie alla certificazione IP54.

HMD presenta diversi feature phone retro

Il lancio non si limita a prodotti per il pubblico giovane; HMD ha annunciato anche tre nuovi feature phone durante la presentazione. Tra questi, gli HMD 130 e 150 Music si presentano con un design vintage, altoparlanti di grandi dimensioni, batterie di lunga durata e supporto per Bluetooth e schede microSD. L'HMD 2660 Flip, invece, si distingue per il suo aspetto classico e il display da 2.8 pollici, richiamando la nostalgia dei telefoni a conchiglia.

HMD non ha ancora rivelato i dettagli relativi ai prezzi e alla disponibilità di questi nuovi dispositivi, lasciando quindi il pubblico in attesa di ulteriori informazioni. Le specifiche complete non sono state divulgate, ma gli appassionati di tecnologia possono aspettarsi aggiornamenti a breve.