HMD porta al MWC 2025 nuove esperienze con smartphone e feature phone a tema Barcellona

Con un evento ricco di novità, HMD Global si è presentata al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, dimostrando, ancora una volta, la propria versatilità nella produzione di dispositivi che vanno oltre i classici smartphone Android e iPhone. Mentre alcune aziende hanno optato per non svelare nuovi telefoni, HMD ha colto l’occasione per lanciare una serie di dispositivi in grado di attrarre un pubblico variegato, dalle famiglie ai fan del calcio.

La riedizione del Nokia 3210 FC Barcelona

Tra i dispositivi presentati, spicca il Nokia 3210, rinominato per l’occasione come FC Barcelona Edition. Questo telefono cellulare è il risultato di una collaborazione continuativa tra HMD e la squadra spagnola, che ha visto la luce per la prima volta l'anno scorso. Questa versione del nostalgico 3210 presenta funzioni aggiornate, quali messaggi nascosti da parte dei calciatori, sfondi personalizzati e una reinterpretazione del classico gioco Snake ambientato su un campo da calcio.

Durante l'evento di lancio tenutosi allo stadio Camp Nou, ho avuto l'opportunità di provare il dispositivo, riscoprendo l’emozione del passato, anche se le mie abilità nel gioco non sembrano essere migliorate. Il telefono, realizzato per celebrare il legame con il club, avrà un prezzo di 79 sterline nel Regno Unito . La disponibilità complessiva e le date specifiche di lancio sono ancora da confermare.

HMD Barça Fusion: un'edizione da collezione

Accanto al Nokia 3210, HMD ha introdotto il Barça Fusion, uno smartphone realizzato in edizione limitata e che porta con sé le firme di 11 giocatori di spicco della squadra. Questo dispositivo non è solo un oggetto da collezione, ma è anche dotato di diverse funzioni concepite per i tifosi, come la possibilità di essere svegliati dalla voce di un calciatore preferito. Il prezzo del Barça Fusion sarà di 229 sterline , arricchendo ulteriormente l’offerta per gli appassionati del Barcellona.

Il Fusion X1: smartphone per adolescenti

Per chi non fosse un tifoso del Barcellona, HMD ha presentato il Fusion X1, il primo smartphone pensato specificamente per i teenager. Parte del progetto Better Phones, il Fusion X1 è destinato a coinvolgere le famiglie nel processo di progettazione. Grazie a un abbonamento mensile Xplora, i genitori possono gestire l'accesso a internet e ai social media dei propri figli, attivando anche la modalità scuola.

Questo dispositivo offre anche tracciamento della posizione ogni 20 secondi, allerta di batteria bassa e chiamate di emergenza SOS. Il Fusion X1 è ora disponibile per il preorder al prezzo di 229 sterline, con disponibilità a partire da maggio 2025.

HMD 150 e 350: telefoni dedicati agli amanti della musica

HMD ha anche deciso di fare qualcosa di speciale per gli appassionati di musica, presentando i modelli 150 e 350, telefoni caratterizzati da un design retro e dotati di potenti altoparlanti e radio FM. Questi dispositivi sono progettati per garantire una lunga durata della batteria, rendendoli ideali per i festival musicali. Il prezzo del modello HMD 2660 è già disponibile a partire da 69 sterline e i modelli 150 e 350 possono essere acquistati a soli 29 sterline .

Con una gamma così diversificata di prodotti, HMD si conferma come un attore significativo nel panorama della telefonia mobile, portando novità interessanti al MWC 2025.