HMD Global lancia il suo primo smartphone 5G: ufficiale il Nokia 8.3 5G, presto anche in Italia

Probabilmente non è stato il produttore più celere su questo aspetto, ma HMD Global si è finalmente deciso a rilasciare il suo primo smartphone 5G. Nella giornata di ieri, infatti, la società finlandese che sviluppa dispositivi con lo storico marchio ha ufficializzato il Nokia 8.3 5G, un telefono che era stato annunciato addirittura sei mesi fa, ma che ha subito ritardi su ritardi.

Un’attesa che ha quasi spazientito la clientela, ma che fortunatamente è terminata. Da oggi, infatti, il prodotto è disponibile negli Stati Uniti, su Amazon, al prezzo di 700 dollari per la configurazione da 8/128 GB. Il telefono viene lanciato oggi anche in Europa, e dovrebbe arrivare presto in Italia (molto probabilmente entro ottobre): il prezzo è di 599 euro per la versione 6/64GB e 649 euro per la 8/128 GB.

Proprio perchè è passato un bel pò di tempo, è meglio andare a rivedere la scheda tecnica del Nokia 8.3 5G, che presenta caratteristiche decisamente interessanti. Il primo aspetto che salta all’occhio è certamente il processore Snapdragon 765G, che garantisce performance di tutto rispetto a questo smartphone, abbinato a due opzioni di RAM (6 e 8 GB) e due di memoria interna (64 e 128 GB). Molto positivo anche il display, un LCD da 6.81 pollici con risoluzione 1080p. Anche il comparto foto del Nokia 8.3 5G viene promosso, con una struttura ZEISS a quattro fotocamere: il sensore principale da 64 MP è accompagnato da un sensore secondario da 12 MP ultra wide, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Bene anche la batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida a 18 W, che riesce a garantire una buona autonomia a questo nuovo prodotto di HMD Global. Infine, come rivelato dal CEO di HMD Global, Florian Seiche, lo smartphone Nokia 8.3 5G è stato scelto come partner ufficiale del 25° film di James Bond, No Time To Die.

