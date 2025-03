HMD Global presenta nuovi featurephone al MWC: ecco i modelli 2660 Flip, 150 Music e altri

HMD Global ha recentemente attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia durante il Mobile World Congress con il lancio di una nuova serie di featurephone. Questa gamma è caratterizzata da dispositivi più semplici ma comunque ricchi di funzionalità, rispondendo alle esigenze di chi cerca un telefono pratico e versatile. Tra i modelli presentati si trovano l'HMD 2660 Flip, l'HMD 150 Music, l'HMD 130 Music e l'edizione Barcellona dell'HMD 3210.

HMD 2660 Flip: design e funzionalità

Il HMD 2660 Flip si presenta come un telefono a conchiglia disponibile in diverse colorazioni vivaci, tra cui Viola Crepuscolo, Rosso Lampone e il più classico Nero Cosy. Questo modello punta a richiamare nostalgicamente i telefoni a conchiglia, con un design compatto e accattivante.

La scheda tecnica non è particolarmente impressionante, ma offre ciò che ci si aspetta da un dispositivo di questa categoria. Il display principale è di 2.8 pollici con risoluzione QVGA, accompagnato da un piccolo schermo esterno di 1.77 pollici con superficie protettiva di Mohs 4. La certificazione IP54 garantisce una certa resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Sul retro si trova una fotocamera VGA, mentre la batteria rimovibile da 1,450 mAh assicura un’autonomia soddisfacente. Tra le caratteristiche salienti ci sono anche la connettività 4G, il supporto per doppia SIM, la radio FM, un lettore MP3 e la possibilità di espandere la memoria, oltre a una porta jack da 3.5mm. Cuore del dispositivo è un chipset Unisoc T107, affiancato da 128GB di memoria e 64MB di RAM.

HMD 150 Music: per gli amanti della musica

Il HMD 150 Music è progettato specificamente per gli appassionati di musica, dotato di altoparlanti posteriori di grandi dimensioni e comandi per la musica posizionati lateralmente. Questo modello è caratterizzato da un potente altoparlante da 2W, un display TN da 2.4 pollici con risoluzione QVGA e una batteria rimovibile da 2,500 mAh, il tutto accompagnato da un jack audio da 3.5mm.

Il dispositivo supporta Bluetooth 5.0 e doppia SIM, e offre una fotocamera posteriore QVGA con flash. La sua struttura include un chipset Unisoc 6531F con 8MB di RAM e 8MB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Simile all'HMD 2660 Flip, il 150 Music opera con il sistema operativo S30+.

HMD 130 Music: essenziale e funzionale

A differenza del 150, il HMD 130 Music si distingue per un design diverso e l'assenza di una fotocamera. Tuttavia, mantiene molte delle stesse specifiche del suo "fratello maggiore". Anche questo modello possiede un altoparlante da 2W, un display TN da 2.4 pollici con risoluzione QVGA e una batteria rimovibile da 2,500 mAh. Non mancano Bluetooth 5.0 e supporto per doppia SIM. La medesima configurazione di chip e memoria offre 8MB di RAM e 8MB di spazio di archiviazione, entrambi espandibili con microSD.

HMD Barca 3210: un classico rivisitato

Un altro modello lanciato è l'HMD Barca 3210, che riporta alla mente il celebre Nokia 3210. Questo dispositivo, riproposto nel 2024, è ora disponibile in una variante personalizzata del FC Barcellona, in blu o rosso. Il display TFT LCD di 2.4 pollici ha risoluzione QVGA e sul retro è presente una camera principale da 2 MP con flash LED.

Il Barca 3210 funziona con il sistema operativo S30+ e un chipset Unisoc T107, con 64MB di RAM e 128MB di memoria, espandibile fino a 32GB grazie a un slot per microSD. Tra le altre caratteristiche troviamo una porta jack per cuffie da 3.5mm, Bluetooth 5.0, radio FM e il gioco Snake, amatissimo dai fan. La batteria rimovibile da 1,450 mAh può essere caricata tramite USB-C, offrendo praticità e comodità per gli utenti.