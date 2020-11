HMD Global sta per riportare alla luce altri due storici telefoni Nokia

Una delle tendenze principali di Nokia nell’ultimo periodo è quella di rilanciare prodotti che hanno riscosso un successo straordinario molti anni fa e che non sono stati mai dimenticati dagli utenti.

Proprio nelle ultime ore è emerso sul web che HMD Global, l’azienda che sviluppa dispositivi mobili a marchio Nokia, starebbe pianificando di resuscitare due telefoni storici dello storico brand finlandese.

Stando a quanto riportato dal sito WinFuture, due telefoni 4G, il Nokia 6300 e il Nokia 8000, sono stati avvistati sul sito web della società di telecomunicazioni scandinava Telia.

Il Nokia 6300 sarà probabilmente una versione aggiornata del suo modello omonimo che è stato originariamente rilasciato nel 2007. Si trattava di un telefono di fascia media, con un corpo in acciaio inossidabile, molto resistente. All’epoca, il Nokia 6300 era uno dei telefoni dell’azienda finlandese più venduti e gettonati.

Per quanto riguarda il Nokia 8000, sembra che sarà basato sulla linea premium Nokia 8xxx, che veniva considerata piuttosto sperimentale per l’epoca. Come accennato in precedenza, non è la prima volta che HMD Global prova a ridare nuova vita ai classici telefoni Nokia. Era già accaduto con alcuni dispositivi che hanno fatto la storia di questo marchio, come il Nokia 3310, il Nokia 8110 4G, il Nokia 2720 Flip e il Nokia 5310.

Il Nokia 6300 e il Nokia 8000 saranno probabilmente telefoni intelligenti, ovvero dotati di connessione Internet e disponibili con tutte le applicazioni “moderne”. Il sito NokiaMob ipotizza che eseguiranno KaiOS o Series 30+, ma è ancora tutto da vedere.

L’outlet suggerisce anche che il Nokia 6300 rinnovato potrebbe essere il Nokia Leo autorizzato dalla FCC non molto tempo fa. Il telefono dovrebbe supportare il Wi-Fi 2.4G e probabilmente verrà fornito con una singola fotocamera posteriore e una batteria da 1.500 mAh. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma nelle prossime settimane la società nordica potrebbe rivelare qualche dettaglio su questi nuovi prodotti.

Fonte Phone Arena