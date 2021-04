HMD Global annuncia sei nuovi smartphone Nokia. I due top di gamma sono X10 e X20

HMD Global, la società finlandese che sviluppa dispositivi con lo storico marchio Nokia, ha appena annunciato ufficialmente sei nuovi telefoni. Si tratta di due top di gamma, due dispositivi di fascia media e due telefoni dal costo molto contenuto, tutti ovviamente Nokia. Le denominazioni scelte sono X10 e X20 per i due prodotti di fascia alta, G10 e G20 per i mid-range e Nokia C10 e C20 per gli smartphone entry-level.

Sebbene ognuno di questi nuovi telefoni si rivolga ad un “target” differente, l’obiettivo di Nokia con questi nuovi device è quello di fornire un servizio affidabile a lungo termine ai propri utenti.

In una dichiarazione alla stampa, il CMO di HMD Global Stephen Taylor ha cercato di chiarire nel migliore dei modi la filosofia dell’azienda nordica: “Ci preoccupiamo che le persone si fidino del proprio telefono. Ecco perché la nostra offerta da leader nel settore della sicurezza va a coprire le nuove gamme X, G e C: tutti meritano di sentirsi al sicuro – spiega Taylor – Ci preoccupiamo che le persone conservino il proprio telefono più a lungo. Questi prodotti sono costruiti per durare dentro e fuori, grazie alla nostra garanzia di aggiornamento e ad una durata superiore rispetto al passato”.

Nokia X10 e X20

Partiamo proprio da X10 e X20, ovvero i due nuovi smartphone di fascia alta di Nokia, che presentano entrambi la connettività 5G. Questi telefoni sono infatti alimentati con un processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, che si abbina a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD.

Coloro che decideranno di acquistare X10 o X20 avranno garantiti 3 anni di aggiornamenti Android, ovvero fino ad Android 14. X10 e X20 sono inoltre dotati di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e 3 anni di garanzia: grazie a questo impegno, i due nuovi top di gamma diventano gli smartphone Nokia “più a prova di futuro” mai realizzati dall’azienda finlandese.

Il Nokia X10 ha una fotocamera principale da 48 megapixel, mentre il Nokia X20 ne ha una da 64 megapixel. Entrambi sfoggiano inoltre una fotocamera ultra ampia da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Un dettaglio molto interessante da sottolineare è che le fotocamere della serie Nokia X utilizzano ottiche ZEISS; inoltre, la fotocamera frontale dell’X20 è da 32 megapixel, il che suggerisce che questo telefono sia in grado di scattare ottimi selfie. Nokia X20 sarà disponibile a maggio nelle varianti di colore Midnight Sun e Nordic Blue ad un prezzo di partenza di 379 euro, mentre X10 arriverà nei colori Forest e Snow e costerà 329 euro.

Nokia G10 e G20

Per quanto riguarda invece i nuovi smartphone mid-range di Nokia, ovvero G10 e G20, la promessa dell’azienda nordica è di 2 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e 3 giorni di durata della batteria, ed è specialmente quest’ultimo aspetto a stuzzicare molto gli appassionati dei prodotti Nokia.

Il G10 ha 3 GB e 4 GB di RAM, mentre il G20 sarà disponibile solo con 4 GB di RAM. Le loro opzioni di archiviazione partono da 32 GB e possono arrivare fino a 128 GB. Inoltre, entrambi i telefoni supportano l’archiviazione espandibile tramite microSD. Il Nokia G10 è inoltre alimentato con un processore MediaTek G25, mentre il G20 utilizza un chip MediaTek G35.

Il Nokia G10 e il Nokia G20 hanno entrambi un display HD + da 6,5 ​​pollici e Android 11 come sistema operativo. In più, una delle caratteristiche migliori è certamente la batteria da 5050 mAh, presente su tutti e due i device e capace di garantire un’ottima autonomia. Il G20 avrà un prezzo di 179 euro (arriverà a giugno), mentre il G10 (disponibile già alla fine di aprile) costerà 149 euro.

Nokia C10 e C20

In ultimo, come accennato, HMD Global ha presentato anche due nuovi entry-level. Si tratta di C10 e C20, caratterizzati da un display HD + da 6,5 pollici con un “notch” a goccia dove trova posto la fotocamera anteriore (anche sul retro c’è una singola fotocamera, ndr). Entrambi funzionano con Android 11 (edizione Go) e hanno 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, oltre ad una batteria da 3000 mAh. Il prezzo di Nokia C20 è di 109 euro.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena