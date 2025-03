Hisense svela i nuovi modelli CanvasTV: TV da 75 e 85 pollici a partire da 2.500 dollari

Hisense, noto marchio dell’elettronica di consumo, ha recentemente presentato due nuovi modelli della sua linea di televisori CanvasTV. Questi schermi rivisitano il concetto di TV tradizionale, proponendo non solo un’alta qualità visiva, ma anche un design innovativo. La novità, disponibile in misure da 75 e 85 pollici, è destinata a catturare l’attenzione di chi cerca un dispositivo all’avanguardia per arricchire il proprio ambiente domestico senza svuotare il portafoglio.

Design e funzionalità innovative

I nuovi CanvasTV di Hisense si distinguono per la loro tecnologia avanzata, che include uno schermo 4K dotato di un display anti-riflesso Hi-Matte. Questa caratteristica consente di visualizzare contenuti in alta definizione senza fastidiosi riflessi che potrebbero compromettere l’esperienza visiva. Un’aggiunta interessante è la modalità Arte, che permette di esporre opere d’arte curate o immagini personali, trasformando di fatto il televisore in un’opera d’arte da esposizione.

Ogni televisore include anche un telaio magnetico in teak, che offre un tocco estetico elegante. Tuttavia, per chi desidera ulteriori opzioni di personalizzazione, il marchio offre ulteriori telai venduti separatamente. La facilità di installazione è garantita da un supporto a muro ultra-slim, progettato per ridurre al minimo la distanza tra il televisore e il muro, conferendo un aspetto pulito e moderno.

Compatibilità e prestazioni tecniche

All’interno di questi modelli non mancano prestazioni di alta gamma come il Quantum Dot color e la compatibilità con Dolby Vision, che promettono un’esperienza visiva immersiva e vibrante. Sotto il profilo delle funzionalità Smart TV, i CanvasTV sono dotati di Google TV che offre un’interfaccia intuitiva e accesso a un’ampia gamma di applicazioni.

Per quanto riguarda la connettività, gli utenti possono beneficiare di HDMI eARC e Wi-Fi 5, oltre alla compatibilità con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri. Al momento, non ci sono informazioni specifiche sui dettagli ludici come la frequenza di aggiornamento a 120Hz o una modalità dedicata al gaming, ma le versioni più piccole della linea presentano queste funzionalità.

Concorrenza nel mercato delle smart TV

I nuovi modelli di Hisense sfidano la concorrenza, in particolare il celebre Samsung Frame, posizionandosi a un prezzo di circa 500 dollari in meno. La strategia di marketing mira a proporsi come un’opzione conveniente per coloro che apprezzano un televisore che funge anche da complemento d’arredo. Non solo il marchio cerca di competere con il Frame, ma si inserisce anche nel mercato di altre modalità di galleria come i Backdrops di Roku.

Il debutto commerciale dei nuovi CanvasTV è previsto per la primavera inoltrata, con prezzi che partono da 2.500 dollari per il modello da 75 pollici e arrivano a 4.000 dollari per quello da 85 pollici. Questo posizionamento di prezzo rende i nuovi televisori particolarmente interessanti per i consumatori che desiderano un’ottima qualità senza compromessi.