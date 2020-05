HiSense E75F, la nuova gaming TV è ufficiale: tutti i dettagli e i prezzi

Anche HiSense decide di lanciarsi con decisione nel settore del gaming. L’azienda, infatti, ha annunciato sulla piattaforma di social media Weibo che presto (anzi, prestissimo) lancerà una gaming TV. Si tratta della HiSense E75F, che verrà presentata ufficialmente in Cina il 15 maggio ma è già pronta per i preordini sulle piattaforme di e-commerce.

Nell’annunciare questa nuova TV, la compagnia ha aggiunto anche qualche dettaglio: “Benvenuti nel mondo di gioco Hisense E75F. Qui non ci sono bug, tentennamenti e ambiguità, ma solo sanguinose battaglie e duelli appassionati”.

La TV HiSense E75F è dotata di un design a schermo intero con una cornice in metallo ultra sottile che circonda il pannello dello schermo. Per quanto riguarda il display, viene fornito con il supporto per 4K HDR, nonché la frequenza di aggiornamento 120Hz e la tecnologia MEMC “anti-shake”. Stando a quanto riportato dal marchio, dovrebbe essere supportata la qualità di immagine full-dimensional basata sull’intelligenza artificiale, con una gamma di colori del 130%.

La nuova smart TV di HiSense viene fornita con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. L’azienda conferma anche la presenza dell’effetto sonoro DTS Virtual-X insieme alla funzione di controllo vocale basata sull’intelligenza artificiale: stando a quanto riportato dalla stessa HiSense, il tempo di risposta è di soli 0,5 secondi, con un’accuratezza del 99% nel riconoscimento.

HiSense E75F è disponibile in due modelli in base alle dimensioni del display: 55 pollici e 65 pollici. Il primo modello ha un prezzo di 4.499 yuan (585 euro), mentre il secondo costa 5.999 yuan (780 euro). Tuttavia, coloro che preordinano la TV entro il 20 maggio potranno usufruire di sconti molto interessanti sia per il modello da 55 pollici – proposto a 3.899 yuan (507 euro) – che per il modello da 65 pollici, scontato a 5.399 yuan (703 euro).

Fonte Gizmochina