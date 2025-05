Hacker russi: attacchi mirati a server di posta nel mondo tramite vulnerabilità XSS

I recenti attacchi informatici provenienti da attori malevoli, presumibilmente supportati dal governo russo, hanno evidenziato le debolezze esistenti in numerosi server di posta di alto valore in tutto il globo. Attraverso l’utilizzo di vulnerabilità di Cross-Site Scripting , i malintenzionati hanno dimostrato come le tecnologie di protezione adottate da diversi fornitori possano essere eluse, mettendo a rischio la privacy e la sicurezza di molte istituzioni, specialmente quelle attive in contesti di tensione geopolitica.

Cosa sono le vulnerabilità XSS?

Il Cross-Site Scripting è una tipologia di vulnerabilità di sicurezza informatica, che deriva da errori di programmazione nel software di server web. Queste falle consentono agli aggressori di iniettare codice dannoso nei browser degli utenti che visitano un sito compromesso. Il fenomeno dell’XSS ha iniziato a guadagnare attenzione nel 2005, grazie al famigerato Samy Worm, che ha colpito MySpace, permettendo a un utente di accumulare più di un milione di amici in un colpo solo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Negli anni successivi, gli exploit di questo tipo sono divenuti particolarmente diffusi, ma la loro frequenza ha registrato un calo negli ultimi tempi. Nonostante ciò, il rischio delle vulnerabilità XSS persiste e continua a essere sfruttato da attori malevoli. La versatilità e l’efficacia di tali attacchi mettono in luce la necessità di un costante monitoraggio e aggiornamento dei sistemi di sicurezza informatica.

L’attacco di Sednit: obiettivi e metodi

Giovedì scorso, la società di sicurezza ESET ha diffuso le notizie riguardanti un gruppo di hacker finanziato dal Cremlino, noto anche come APT28 o Fancy Bear, che ha sfruttato vulnerabilità XSS in diversi software di server di posta. Tra i produttori colpiti figurano Roundcube, MDaemon, Horde e Zimbra. La notizia ha rivelato la portata di questi attacchi, concentrandosi su mail server utilizzati da appaltatori della difesa in Bulgaria e Romania, alcuni dei quali stanno producendo armamenti di epoca sovietica destinati all’Ucraina nel suo conflitto contro l’invasione russa. Anche organizzazioni governative in questi paesi sono state prese di mira.

La campagna, denominata RoundPress da ESET, ha impiegato exploit di XSS attraverso email di spearphishing, ingannando i destinatari tramite contenuti HTML apparentemente innocui, ma pericolosi. In particolare, nel corso del 2023, ESET ha registrato che Sednit ha sfruttato una vulnerabilità classificata come CVE-2020-43770, che è stata successivamente corretta in Roundcube. Anno dopo anno, il gruppo ha continuato a sfruttare varie vulnerabilità XSS presenti nel software Horde, MDaemon e Zimbra. Tra queste, una vulnerabilità zero-day di MDaemon è stata sfruttata mentre era ancora non corretta.

Implicazioni globali

Il panorama internazionale della sicurezza informatica sta cambiando rapidamente, evidenziando il fatto che anche le istituzioni più rinomate non sono al sicuro da attacchi sofisticati come quelli perpetrati da Sednit. La capacità di questi hacker di colpire organizzazioni strategiche, come quelle coinvolte nella produzione di armamenti, solleva interrogativi sulla protezione dei dati sensibili e sulla sicurezza delle comunicazioni.

Il targeting di governi e agenzie in diversi continenti come quello europeo, africano e sudamericano sottolinea la portata globale di queste minacce. L’esposizione dei dati di agenzie governative e aziende strategiche comporta un rischio significativo non solo per la reputazione di queste istituzioni, ma anche per la sicurezza nazionale dei paesi colpiti.

La costante evoluzione degli attacchi informatici richiede un aggiornamento continuo delle misure di sicurezza e una maggiore educazione degli utenti per riconoscere i tentativi di phishing. La vigilanza è fondamentale per proteggere le risorse critiche e garantire la sicurezza della comunicazione in un mondo sempre più connesso e vulnerabile.