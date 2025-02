Guida all'utilizzo della Now Bar sul Samsung Galaxy S25: controlli rapidi per le tue app

Il Samsung Galaxy S25 offre numerose funzionalità avanzate per semplificare l'esperienza dell'utente. Tra queste, spicca la Now Bar, un'innovativa caratteristica che consente di accedere rapidamente a vari strumenti e aggiornamenti delle app senza dover sbloccare il telefono. Questa funzione è particolarmente utile nei momenti di maggiore frenesia, dove il tempo risparmiato si traduce in maggiore praticità.

Come impostare la Now Bar sul Samsung Galaxy S25

La configurazione della Now Bar è un processo rapido e intuitivo. Per iniziare, è necessario accedere all'app Impostazioni del telefono.

Aprire l'app Impostazioni: Trova l'icona delle impostazioni nel menu principale. Selezionare la schermata di blocco e AOD: Scorri le opzioni e clicca su “Schermata di blocco e AOD”. Attivare l'opzione Now Bar: All'interno di questo menù, cerca l'opzione “Now Bar” e selezionala. Gestire le notifiche Live: Da questa schermata puoi attivare specifiche notifiche Live. È anche possibile abilitare Now Brief, che apparirà nella Now Bar.

Per visualizzare ulteriori opzioni, clicca su “Vedi tutto” nella sezione delle notifiche Live. Qui troverai una lista di applicazioni come Orologio, Registratore Vocale, Samsung Health e altre. Seleziona le opzioni che desideri configurare con la Now Bar, e il gioco è fatto. Dopo aver impostato le app desiderate, puoi ora sfruttare al massimo la Now Bar e tutte le sue funzionalità.

Come utilizzare la Now Bar sul Samsung Galaxy S25

Una volta attivata la Now Bar, questa funzionalità funzionerà esclusivamente con le app che hai abilitato nelle impostazioni. Se dimentichi di attivare qualche app, tornerà necessario farlo per utilizzare a pieno questa caratteristica.

Quando la Now Bar è operativa, ti fornirà aggiornamenti e controlli per app come Mappe, Musica e altro ancora. Ad esempio, se avvii un allenamento tramite Samsung Health, potrai facilmente controllare le tue statistiche semplicemente toccando due volte lo schermo o premendo il pulsante di accensione per visualizzare la schermata di blocco. Qui, in basso, troverai la Now Bar con le tue statistiche di attività che potrai espandere toccando su di essa. Una volta espansa, potrai accedere a ulteriori opzioni, come la funzionalità per mettere in pausa o chiudere. Inoltre, la Now Bar ti fornirà informazioni sul percorso effettuato durante la corsa.

Nel corso della giornata, la Now Bar si arricchirà automaticamente di aggiornamenti in tempo reale a seconda delle tue attività e degli eventi di tuo interesse, come ad esempio i punteggi delle partite di calcio in corso.

Tutte le app abilitate appariranno nella schermata di blocco. Se desideri accedere a una particolare app che non è visibile, puoi semplicemente scorrere verso l'alto sulla Now Bar fino a trovarla. La scorrevolezza della Now Bar è limitata a questo movimento: scorrendo verso il basso o lateralmente non si ottiene nulla.

Per avere a disposizione ulteriori opzioni, puoi effettuare una pressione prolungata sulla Now Bar. Vedrai così apparire ulteriori scelte, come la possibilità di rimuoverla o accedere alle impostazioni specifiche della Now Bar. Da notare che alcune app potrebbero non supportare la rimozione o la modifica delle impostazioni mentre sono attive sulla schermata di blocco.

Vantaggi della Now Bar per una gestione più semplice delle app

La Now Bar si rivela essere una funzionalità estremamente utile in One UI 7, in quanto fornisce informazioni cruciali senza necessità di sbloccare il Samsung Galaxy S25. Un vantaggio notevole è la possibilità di interagire con essa anche dalla funzione Always On Display, rendendo così l'accesso alle informazioni ancora più immediato.

In effetti, visualizzare i dati di una certa app direttamente nella Now Bar consente di risparmiare tempo ed energie, ottimizzando la durata della batteria. Tuttavia, è fondamentale notare che attualmente il supporto per questa funzione è limitato, quindi il numero di app compatibili non è vasto.

Nonostante ciò, gli utenti del Galaxy S25 hanno la possibilità di sfruttare al meglio questa caratteristica su uno dei migliori smartphone Android, noto per il suo design elegante e le sue innovative funzionalità fotografiche.