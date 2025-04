Grok di xAI: la nuova funzione di memoria rivoluziona l’intelligenza artificiale di Elon Musk

L’azienda di intelligenza artificiale xAI, fondata da Elon Musk, ha recentemente introdotto una novità significativa per il suo modello di AI, Grok. Questo aggiornamento, annunciato sulla piattaforma social X, include la funzione di memoria, che promette di rendere le interazioni con Grok più personali e rilevanti. La memoria permetterà all’IA di apprendere dalle conversazioni precedenti, adattando così le sue risposte alle preferenze degli utenti. Il grande passo avanti previsto da xAI segue una tendenza nel campo delle intelligenze artificiali, in cui altri modelli, come quelli di ChatGPT e Google Gemini, hanno già integrato funzioni simili nel 2024.

Funzionamento della nuova memoria di Grok

La funzione di memoria di Grok è progettata per raccogliere informazioni sulle preferenze dell’utente durante le interazioni. Quando un utente comunica con Grok, l’IA registra dettagli come interessi, gusti e necessità specifiche. Questo sistema consente a Grok di fornire risposte più personalizzate e pertinenti, migliorando significativamente l’esperienza utente. Ad esempio, se un utente chiede a Grok di suggerire un programma di allenamento, l’IA potrà richiamare informazioni precedenti relative a interessi come il salto con la corda o il sollevamento pesi, integrandoli nella routine proposta.

Il sistema di memoria è simile a quello di altri modelli di intelligenza artificiale, tuttavia xAI punta a una maggiore operatività e interattività. Attraverso un’interfaccia utente rivisitata, gli utenti possono visualizzare quali conversazioni passate sono state richiamate e quali informazioni l’IA ha memorizzato su di loro. Queste impostazioni possono essere facilmente gestite dall’utente, il quale avrà il controllo completo delle proprie informazioni personali.

Controllo dei dati e gestione della memoria

La gestione dei dati è un aspetto cruciale della privacy nell’era moderna. Pertanto, Grok offre delle impostazioni mirate a garantire il controllo degli utenti. Accessando il sito grok.com, è possibile visualizzare le impostazioni relative al controllo dei dati. Tra queste, spicca la funzionalità “Personalizza Grok con la tua cronologia conversazioni”. Gli utenti possono disattivare questa opzione per evitare che Grok ricordi le interazioni passate.

Per gli utenti delle applicazioni iOS e Android, il processo è altrettanto snodato. Nelle impostazioni dell’app, è previsto un percorso simile, dove gli utenti possono disattivare la funzione di memorizzazione delle conversazioni. Inoltre, Grok include una modalità di chat privata attivabile tramite un’icona a forma di fantasma. Questa modalità garantisce che nessun dettaglio conversazionale venga memorizzato mentre si utilizza.

Disponibilità della nuova funzione di Grok

Il lancio della nuova funzione di memoria di Grok è attualmente in fase beta, accessibile sia tramite il sito ufficiale che attraverso le app su iOS e Android. È importante notare che questa funzione è disponibile sia per gli utenti gratuiti che per quelli premium. Nonostante la novità sia in fase test, la funzione di memoria è per default attivata, consentendo comunque agli utenti di disattivarla. Questa strategia di approccio beta permette a xAI di ricevere feedback immediati e migliorare la funzionalità prima del lancio ufficiale.

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sempre più accompagna la vita quotidiana, Grok si posiziona come un interlocutore pronto a comprendere e interagire attivamente con gli utenti, mirando a rendere le conversazioni sempre più rilevanti e personalizzate.