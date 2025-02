Grok 3: Il chatbot rivoluzionario di Elon Musk è disponibile in versione beta gratuita

Sviluppato dalla xAI, Grok 3 è stato definito da Elon Musk come “il chatbot più intelligente sulla Terra” ed è ora possibile testarlo gratuitamente per un periodo limitato. Questa è un’occasione imperdibile per scoprire le straordinarie capacità di una nuova intelligenza artificiale che promette prestazioni dieci volte superiori rispetto al suo predecessore, Grok 2.

Prova gratuita di Grok 3: come accedere

L’accesso a Grok 3 in versione beta si presenta come un processo semplice e immediato. Gli utenti possono utilizzare sia la versione web di X che l'app dedicata al progetto xAI. Per provare il chatbot, basta cliccare sull’icona di xAI sulla piattaforma oppure accedere direttamente all'app. La versione beta è offerta gratuitamente “finché i server reggono”, un avviso chiaro da parte della compagnia. Non esiste quindi una data di scadenza certa per questa opportunità, il che rende imperativo per gli interessati provare Grok 3 il prima possibile.

Sebbene qualcuno possa essere incuriosito dal funzionamento di Grok 3, è importante tenere presente che i piani di abbonamento successivi non sono particolarmente economici. Per un pieno accesso a tutte le funzionalità, il costo ammonta a 50 dollari al mese con il piano X Premium+, mentre il piano SuperGrok è disponibile a 30 dollari al mese. Questo doppio approccio offre diverse opzioni a chi desidera esplorare il potenziale del chatbot.

Le innovazioni di Grok 3: funzionalità avanzate

Grok 3 porta con sé due strumenti avanzati pensati per migliorare drasticamente l'interazione degli utenti con il chatbot. In particolare, il primo strumento è chiamato DeepSearch. Questo innovativo sistema consente di ottenere risposte più dettagliate e mirate grazie a ricerche approfondite. L'amministrazione di xAI sostiene che DeepSearch rappresenta un’autentica “ricerca rapida e agentica”, capace di sondare in maniera più profonda rispetto ai motori di ricerca tradizionali, offrendo così risposte più esaurienti e utili.

Il secondo strumento, Think, è pensato per gli utenti con necessità specifiche, come la risoluzione di problemi complessi. Questo strumento è in grado di effettuare calcoli matematici avanzati, risolvere quesiti scientifici e persino scrivere codice. Grazie a queste innovative funzionalità, Grok 3 si propone di superare i limiti dei tradizionali chatbot, offrendo agli utenti un'interazione più ricca e potenziata.

Abbonamenti post-prova: i piani X Premium+ e SuperGrok

Una volta scaduto il periodo di prova gratuito, gli utenti devono scegliere tra diverse opzioni di abbonamento per continuare a utilizzare Grok 3. Il piano X Premium+ offre accesso completo a tutte le funzionalità di Grok, al costo di 50 dollari al mese. Per chi cerca un’alternativa più economica, il piano SuperGrok è disponibile a 30 dollari al mese oppure a 300 dollari per un abbonamento annuale, anche se con alcune limitazioni rispetto all'abbonamento completo.

Chi decide di sottoscrivere uno di questi piani non avrà solo accesso alle funzionalità esistenti, ma anche a tutte le novità che verranno rilasciate nei prossimi mesi in anticipo rispetto agli utenti che non sono abbonati. Si tratta dunque di un'opportunità preziosa per chi è interessato a rimanere sempre aggiornato sulle ultime innovazioni nel campo della tecnologia chatbot.

Grok 3, dunque, rappresenta il futuro della comunicazione tra uomo e macchina, rendendo la conversazione interattiva e altamente performante.