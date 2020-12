Grave problema su alcuni modelli di iPhone 11, Apple offre la riparazione gratuita: di cosa si tratta?

Nella giornata di ieri, Apple ha annunciato che un piccolo numero di dispositivi iPhone 11 ha riscontrato una problematica piuttosto fastidiosa. Il gigante di Cupertino rivela infatti che una ridotta percentuale di iPhone 11 avrebbe “smesso di rispondere” al tocco degli utenti sugli schermi.

Stando a quanto affermato dall’azienda californiana, la causa di questa criticità – che riguarderebbe gli iPhone prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020, ndr – sarebbe stata già individuata in un modulo di visualizzazione difettoso. Ma come fare per verificare se il proprio iPhone è idoneo per il programma di sostituzione del modulo di visualizzazione di Apple? Va controllato se il numero di serie del proprio telefono si trova in un elenco di dispositivi idonei. Nessun altro modello di iPhone al di fuori di iPhone 11, iPhone Pro e iPhone Pro Max è idoneo per questo programma.

Per trovare il numero di serie del telefono della serie iPhone 11, basta andare su Impostazioni, poi su Generali e infine su Informazioni. Coloro che non riescono ad accedere alla pagina perché impossibilitati ad accendere l’iPhone, possono trovare il numero di serie del dispositivo leggendo il codice a barre sulla confezione: il numero è inoltre disponibile anche sulla ricevuta del prodotto originale e sulla fattura. Per evitare errori di confusione tra lo zero e la lettera “O”, Apple ha fatto anche sapere che i suoi numeri di registrazione potrebbero includere il numero “0” ma non la lettera “O”.

Una volta accertato che l’iPhone si trova tra i device idonei, il prossimo passo è decidere il luogo per la riparazione del telefono, che verrà esaminato prima di essere riparato. L’utente può decidere di far controllare il proprio telefono da un fornitore di servizi autorizzato Apple; in alternativa, si può fissare un appuntamento presso un Apple Store. Un’altra opzione è chiamare il supporto Apple e organizzare la spedizione del telefono all’Apple Repair Center. Prima di far riparare il prodotto è sempre meglio eseguire il backup del dispositivo su iCloud o sul computer. Inoltre, se l’iPhone ha un problema che potrebbe influire sulla riparazione (come ad esempio lo schermo rotto, ndr), dovrà essere risolto prima della sostituzione del modulo display. Apple effettuerà la riparazione, ma il costo aggiuntivo sarà ovviamente a carico dell’utente.

Fonte Phone Arena