GPT-4.5: Un nuovo modello di intelligenza artificiale che sta deludendo gli esperti

OpenAI ha recentemente presentato il suo modello di intelligenza artificiale di ultima generazione, GPT-4.5, ma le reazioni del settore sono state inattese. Nonostante le aspettative elevate, le performance di questo nuovo sistema sembrano lasciare a desiderare, sollevando interrogativi sulla sua reale utilità e convenienza economica. In un contesto in cui il progresso tecnologico è spesso accompagnato da innovazioni tangibili, questo modello ha suscitato un ampio dibattito tra esperti e critici.

Critiche e reazioni al lancio di GPT-4.5

Molti commentatori sono stati scettici riguardo ai risultati ottenuti da GPT-4.5, soprattutto in relazione al considerevole aumento dei costi rispetto al suo predecessore, GPT-4o. Un esperto di intelligenza artificiale, desideroso di rimanere anonimo, ha definito il modello come “un limone”, evidenziando la discrepanza tra le sue prestazioni e il prezzo esorbitante. Gary Marcus, noto critico di OpenAI, ha anche descritto il lancio come un “nothing burger”, sottolineando come le promesse fatte non siano state mantenute. Le frasi pungenti di questi esperti sottolineano un'attenzione critica sull’effettivo valore apportato da questa nuova versione.

Altri esperti, come Andrej Karpathy, ex ricercatore di OpenAI, hanno riconosciuto che, anche se GPT-4.5 è leggermente migliore di GPT-4o, tali miglioramenti sono sottili. Karpathy ha affermato in un post su X che "tutto è un po' migliore" ma che i miglioramenti non sono semplici da identificare. Questa affermazione riflette un consenso tra alcuni esperti secondo cui le migliorie introdotte da OpenAI non sono destinate a stravolgere il mercato, portando a interrogativi sulle reali innovazioni tecnologiche apportate nell'ultima release del modello.

Le limitazioni di GPT-4.5 e la strategia di OpenAI

OpenAI ha riconosciuto e affrontato le limitazioni di GPT-4.5, scegliendo di lanciare il modello come una “Research Preview” per gli utenti di ChatGPT Pro. L'azienda ha pubblicato un post specificando le caratteristiche e le sfide del nuovo modello, chiarendo che non rappresenta un sostituto diretto di GPT-4o a causa della sua grande dimensione e dell'intensa richiesta computazionale necessaria. Questo approccio mirato a mitigare le delusioni potenziali ha posto l'accento sul fatto che OpenAI sta prendendo in considerazione se continuare a offrire il servizio a lungo termine, bilanciando il supporto per le capacità attuali e lo sviluppo di modelli futuri.

A detta di OpenAI, GPT-4.5 si è rivelato inferiore rispetto a modelli simili, inclusi i modelli di ragionamento simulato o1 e o3, sui test di competizione matematica AIME e su valutazioni scientifiche GPQA. Il punteggio di GPT-4.5 si è fermato a un deludente 36,7% su AIME, mentre o3-mini ha ottenuto un impressionante 87,3%. Inoltre, i costi associati all'elaborazione dei dati sono considerevolmente più elevati, con GPT-4.5 che richiede cinque volte il budget necessario per o1 e addirittura oltre 68 volte rispetto a o3-mini per l'elaborazione degli input.

Prospettive future per OpenAI e i suoi modelli

Il futuro di GPT-4.5 e delle sue potenzialità restano in discussione. L'industria osserva con attenzione come OpenAI risponderà alle critiche e quale direzione prenderà in futuro. La compagnia dovrà affrontare la sfida di dimostrare che i suoi sforzi non sono stati vani e che i nuovi sviluppi possano giustificare gli investimenti richiesti. Sarà interessante vedere se OpenAI adotterà misure per migliorare il proprio modello o se, al contrario, deciderà di concentrare le proprie risorse su altre aree di innovazione e ricerca.

Sebbene GPT-4.5 sembri rappresentare una tappa nel continuo progresso dell'intelligenza artificiale, la grande sfida per OpenAI sarà quella di recuperare la fiducia degli utenti e dimostrare che le tecnologie dell'IA possono ancora evolversi in modi sostanziali e funzionali. Il tempo dirà se queste nuove tecnologie troveranno il loro posto nel mercato o se rimarranno nel limbo delle promesse non mantenute.