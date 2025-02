GoPro Max 360: rinnovata dopo cinque anni, ma con limitazioni nella risoluzione video

Nel mondo delle videocamere sferiche, l'annuncio della nuova GoPro Max 360 segna un momento significativo per il marchio, che torna a investire in un segmento di mercato colpito dalla stag-nazione. Lanciata per la prima volta nel 2019, la GoPro Max ha sopportato cinque anni di silenzio, lasciando molti appassionati a domandarsi se l'azienda avesse scelto di allontanarsi da questa categoria. Oggi, nel 2025, GoPro ha presentato un modello aggiornato, proponendo una versione migliorata della Max, sebbene alcuni aspetti rimangano invariati.

Caratteristiche principali della GoPro Max 360 aggiornata

La nuova GoPro Max 360 mantiene il design consolidato della precedente versione, ma introduce alcune modifiche che possono interessare gli utenti. Una delle principali novità riguarda la compatibilità con i supporti per treppiede standard da ¼-20, permettendo un’installazione più versatile. Il punto di montaggio si colloca sotto le classiche alette pieghevoli presenti sulle videocamere GoPro.

Un altro aspetto significativo è l'adozione delle batterie Enduro, con una capacità di 1.600 mAh, particolarmente utili in condizioni di freddo estremo, fino a -10°C. Questa innovazione costituisce un miglioramento rispetto alle versioni precedenti, aumentando il potenziale di utilizzo in diverse situazioni ambientali.

Nonostante questi aggiornamenti, la GoPro Max 360 continua a riprodurre video a una risoluzione massima di 5.6K, un fattore che potrebbe deludere alcuni utenti in cerca di specifiche più elevate. Questa limitazione si fa sentire in un mercato in cui competitori come Insta360 hanno già fatto il loro ingresso con modelli superiori, come l'Insta360 X4, in grado di registrare a 8K.

Innovazioni nell’editing video con la GoPro Max 360

Il processo di editing rappresenta un’area in cui GoPro ha erogato significativi miglioramenti. La Quick App, strumento di editing in mobilità, ha subito aggiornamenti volti a semplificare e rendere più intuitiva la modifica dei video a 360 gradi. Tra le novità spicca un sistema di tracciamento degli oggetti basato sull’intelligenza artificiale, che consente agli utenti di "spostare" virtualmente la videocamera e regolare le impostazioni della lente digitale mediante keyframes o transizioni automatiche.

In aggiunta, gli abbonati a GoPro Premium e Premium+ potranno usufruire di spazio di archiviazione illimitato nel cloud e avere accesso a funzionalità di editing avanzate per i video a 360 gradi salvati online. Per coloro che preferiscono lavorare su desktop, è disponibile un nuovo plugin Reframe compatibile con Adobe Premiere Pro e After Effects, ampliando ulteriormente le opzioni di modifica.

Prezzo e disponibilità della GoPro Max 360

Attualmente, la GoPro Max 360 è in vendita a un prezzo di 350 dollari negli Stati Uniti, così come nel Regno Unito e in Europa a 350£ e 400€ rispettivamente. Queste cifre segnano una riduzione di circa 150 dollari rispetto al prezzo di lancio del modello originale, rendendo la nuova versione più accessibile, nonostante la mancanza di miglioramenti nella risoluzione video.

Per gli appassionati di contenuti a 360 gradi, la GoPro Max 360 si posiziona come una scelta interessante, ma la concorrenza proveniente da altri marchi potrebbe influenzare la sua popolarità. Mentre l'ottimizzazione delle funzioni di editing e l'integrazione di batterie più performanti possono attrarre nuovi clienti, resta da vedere se l'attuale limitazione della risoluzione video potrà soddisfare le aspettative di chi cerca la massima qualità nelle riprese.