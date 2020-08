GoPro lancia il servizio di live streaming per gli abbonati Plus

Nella giornata di ieri, giovedì 27 agosto, il produttore di action cam GoPro ha dichiarato che gli iscritti a suo abbonamento Plus possono ora trasmettere in streaming i loro trekking, le nuotate, i giri in bici e molto altro ancora direttamente sul sito web dell’azienda.

In precedenza, gli utenti con action cam GoPro di fascia alta potevano trasmettere in streaming i contenuti solo tramite servizi di terze parti come la piattaforma Twitch di Amazon.com, YouTube e Facebook.

Il servizio premium di GoPro prende il nome di GoPro Plus e consente agli utenti di caricare foto e video illimitati sul cloud: una novità davvero molto interessante, che consentirà a circa 400.000 abbonati premium di trasmettere direttamente dalla piattaforma.

Un’attività, quella delle trasmissioni in streaming, che ha riscosso un notevole successo negli ultimi mesi caratterizzati dalla diffusione della pandemia di COVID-19 che ha paralizzato il mercato delle GoPro, data anche l’impossibilità di recarsi in viaggio da qualche parte.

Non è certo un caso se GoPro, all’inizio di questo mese, ha fatto sapere di aver registrato un calo del 54,1% dei ricavi relativi al secondo trimestre. Tuttavia, la stessa azienda ha affermato che dovrebbe trarre vantaggio dalle vendite di prodotti di livello superiore e dalla crescita dei ricavi derivati proprio dall’abbonamento.

Quella dello streaming relativo alle action cam non è l’unica novità che riguarda GoPro. La società ha infatti dichiarato di aver rilasciato un nuovo firmware HERO8 Black per la sua action cam impermeabile, che va a migliorare sensibilmente la stabilizzazione video. Inoltre, è stata finalmente lanciata la prima beta della modalità webcam per Windows, in grado di trasformare le action cam in strumenti utilissimi per lezioni a distanza, videoconferenze online, riunioni virtuali: un’altra peculiarità di grande rilievo in questo periodo di pandemia.

Fonte Gadgets360