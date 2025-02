Google Voice presenta nuove funzionalità: chiamate delegate e trasferimento numeri

Google Voice continua a evolversi, introducendo delle novità significative per i suoi utenti sia a livello personale che aziendale. Con l'introduzione delle funzionalità di "delegazione delle chiamate" e il trasferimento dei numeri di telefono, il servizio si dimostra sempre più versatile e utile. Questi aggiornamenti stanno già venendo implementati per tutti i clienti di Google Workspace con abbonamenti Standard o Premier, come annunciato in recenti comunicati.

Chiamate delegate: una nuova era per la collaborazione

Una delle principali novità è la "delegazione delle chiamate", un'opzione progettata per facilitare la collaborazione nei team che utilizzano Google Voice. Le aziende ora possono nominare persone specifiche per rispondere e gestire le chiamate altrui. Svolgendo un ruolo simile a quello delle estensioni telefoniche tradizionali, questa funzione consente ai collaboratori di:

Rispondere a chiamate per conto di un delegante

Effettuare chiamate per conto di un delegante, con la possibilità di trasferire la chiamata una volta connessi

Trasferire selettivamente chiamate al delegante

Ascoltare i messaggi vocali e visualizzare le trascrizioni dei messaggi

Precedentemente, non esisteva un meccanismo simile per il trasferimento delle chiamate su Google Voice all'interno di Google Workspace, il che rende questo aggiornamento particolarmente atteso.

Google ha sottolineato che questa nuova funzionalità è stata richiesta a gran voce dai clienti di Google Workspace. Inoltre, c'è la promessa di ulteriori sviluppi: in futuro, i delegati selezionati potranno accedere alla cronologia delle chiamate e dei messaggi vocali, offrendo una gestione ancora più completa delle caselle di posta.

Trasferimento numeri: continuità per gli utenti

L'altra novità riguarda la possibilità di trasferire un numero di telefono da un account Google Voice personale a un account aziendale a pagamento. Questa funzione rappresenta un grande passo avanti per i clienti di Google Voice, poiché garantisce continuità senza la necessità di cambiare numero durante il passaggio al nuovo account aziendale.

Google definisce questa operazione come "un'esperienza significativamente migliorata", poiché può essere completata senza contattare il supporto. Gli utenti possono semplicemente accedere alle impostazioni del loro account nel client web di Google Voice, cercare l'area per il trasferimento del numero verso un altro account e seguire le istruzioni. Sarà necessario selezionare il numero di Google Voice e immettere l'indirizzo email del Workspace aziendale. Una volta richiesto il trasferimento, un amministratore dell'azienda potrà approvare il cambio.

Questi miglioramenti rendono Google Voice un servizio di chiamata virtuale sempre più simile a una linea telefonica tradizionale, facilitando notevolmente la vita ai suoi utenti e potenziando le capacità di gestione delle comunicazioni aziendali.