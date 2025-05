Google Voice lancia la funzione di chiamata a tre: novità e miglioramenti nella navigazione

L’arrivo di nuove funzionalità su Google Voice segna un passo avanti per il servizio, recentemente aggiornato con la possibilità di effettuare chiamate a tre. Questa novità non solo rassicura gli utenti sulla vitalità di Google Voice, ma introduce anche un’interfaccia di chiamata migliorata per facilitare la navigazione tra le opzioni disponibili.

Tre chiamate in una sola

Aggiungere una terza persona a una chiamata può rivelarsi fondamentale in diverse situazioni. Che si tratti di risolvere questioni con il servizio clienti o di coinvolgere un traduttore, la nuova funzionalità di chiamata a tre di Google Voice si presenta come una soluzione pratica. Grazie all’ultimo aggiornamento, gli utenti possono ora integrare un’altra persona alla conversazione semplicemente toccando alcuni pulsanti aggiuntivi.

Durante una chiamata, appariranno due nuove opzioni sullo schermo: “Aggiungi” e “Unisci“. Il pulsante “Aggiungi” consente di includere qualcuno di nuovo, mentre “Unisci” permette di fondere due chiamate esistenti in un’unica conversazione. Questa funzionalità, sebbene non venga utilizzata da tutti quotidianamente, offre una comodità che non deve essere sottovalutata.

Patrick Holland, esperto di tecnologia mobile di CNET, esprime entusiasmo per questa novità, sottolineando come la possibilità di effettuare chiamate a tre riaccenda l’interesse verso un servizio considerato tradizionale in un’epoca dominata da applicazioni come FaceTime e WhatsApp. Secondo Holland, il fascino di Google Voice risiede nella sua semplicità e nella sua funzionalità da telefono classico.

Interfaccia utente rinnovata durante le chiamate

L’introduzione dei pulsanti “Aggiungi” e “Unisci” non è solo un’aggiunta, ma fa parte di un ripensamento più ampio della UI durante le chiamate su Google Voice. L’interfaccia è ora strutturata in modo più coerente su diversi dispositivi, semplificando così l’esperienza d’uso. Le funzioni di chiamata più rilevanti sono facilmente accessibili, senza dover subire la frustrazione di cercarle in menu nascosti.

Google ha paragonato la nuova disposizione della UI a quella di Meet, evidenziando come l’approccio ora sia più semplice e diretto. Ciò rende l’interazione durante le chiamate molto più fluida e intuitiva, permettendo agli utenti di concentrarsi su ciò che conta di più: la comunicazione.

Accessibilità delle nuove funzionalità agli utenti di Google Voice

La recente revisione dell’interfaccia e la nuova funzione di chiamata a tre sono disponibili per tutti gli utenti di Google Voice. Tuttavia, la funzione di chiamata a tre è riservata ai sottoscrittori di Google Workspace, in particolare per i livelli Voice Starter, Voice Standard e Voice Premier. Anche i clienti con SIP Link potranno usufruire di questa nuova funzionalità, come indicato nel comunicato ufficiale.

L’implementazione degli aggiornamenti è iniziata giovedì e, sebbene ci possano essere ritardi nell’apparire per alcuni utenti, le nuove opzioni saranno disponibili su computer e dispositivi Android, iPhone e iPad. La casa di Mountain View continua a dimostrare il proprio impegno nel mantenere e migliorare Google Voice, un servizio che ha mantenuto una base di utenti fedele nonostante il panorama competitivo in continua evoluzione.