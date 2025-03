Google Vids introduce voci fuori campo generate dall’IA per migliorare i progetti multimediali

La recente innovazione annunciata da Google Vids porta un’interessante funzionalità nel mondo della creazione di contenuti. Con l’introduzione delle voci fuori campo generate dall’intelligenza artificiale, gli utenti del servizio Google Workspace possono ora completare i loro progetti video con un tocco professionale e innovativo. Questa novità si inserisce in un contesto già ricco di strumenti dedicati alla produzione video, semplificando ulteriormente la realizzazione di presentazioni e contenuti visivi.

La nuova funzionalità di Google Vids

Google Vids è un servizio relativamente recente, sviluppato per facilitare la creazione di video e presentazioni sfruttando le potenzialità dell’IA e della tecnologia Gemini. L’obiettivo principale di questa piattaforma è rendere accessibile la produzione di contenuti di alta qualità, con un’attenzione particolare alle applicazioni professionali e scolastiche. Con l’ultima versione, gli utenti possono ora generare non solo i video e i testi, ma anche le voci narranti, creando un prodotto finito più coeso e interessante.

La funzionalità “Help me Create” è stata migliorata, permettendo agli utenti di generare script per le voci fuori campo in modo semplice e veloce. Dopo aver creato un video, gli utenti possono utilizzare questa caratteristica per produrre un copione di narrazione tramite l’IA. La novità più significativa consiste nel fatto che ora l’IA è in grado di narrare il copione creato, semplificando ulteriormente il processo di realizzazione.

Vantaggi dell’utilizzo delle voci generate dall’IA

Secondo Google, ci sono numerosi vantaggi nell’utilizzo della funzione “Help me Create” per generare voci fuori campo. La prima utile proposta è l’eliminazione del lavoro manuale necessario per registrare “la presa perfetta”. Grazie all’IA, è ora possibile ottenere una narrazione professionale senza la necessità di ripetuti tentativi di registrazione.

In aggiunta, il servizio offre un accesso facilitato a una vasta gamma di voci, permettendo agli utenti di scegliere tra differenti toni e intonazioni, così da catturare l’atmosfera desiderata per il video. Infine, il sistema di allineamento audio-scena consente di risparmiare tempo prezioso, unendo intuitivamente le voci ai vari segmenti del video.

Personalizzazione delle voci e accessibilità per gli utenti

Dopo la creazione di un copione e di una voce fuori campo campione, è possibile modificare facilmente entrambi, senza essere vincolati a un’unica generazione. Google ha fatto sapere che, una volta avviato un progetto su Google Vids, gli utenti potranno accedere alle opzioni di modifica delle voci e dello script attraverso la funzionalità “Help me Create“.

Tuttavia, è importante notare che questa caratteristica è disponibile solo per i clienti a pagamento di Google Workspace, inclusi quelli con i piani Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, oltre a Education Plus e pacchetti aggiuntivi Enterprise e Gemini. La funzionalità delle voci fuori campo generate dall’IA sarà implementata gradualmente, con un periodo di attesa che potrebbe arrivare fino a 15 giorni a partire dal suo rilascio iniziale.

Con questa innovazione, Google Vids si posiziona come un servizio in grado di evitare le complicazioni di registrazione audio tradizionale, permettendo a chiunque di produrre contenuti multimediali di alta qualità con facilità e velocità.