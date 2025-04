Google valuta il trasferimento della produzione dei Pixel da Vietnam a India per risparmiare sui costi

Alphabet, la società madre di Google, sta attuando strategie per ottimizzare i costi e rispondere alle dinamiche tariffarie imposte dal mercato statunitense. La decisione di spostare la produzione degli smartphone Pixel dal Vietnam all’India potrebbe rivelarsi una mossa cruciale per evitare tariffe elevate e migliorare la sostenibilità economica della linea di prodotti.

La pressante questione delle tariffe sui prodotti elettronici

La situazione tariffaria attuale negli Stati Uniti sta costringendo molte aziende, tra cui Google, a riconsiderare le loro scelte produttive. L’impennata delle tariffe doganali, seguite dalle politiche protezionistiche dell’amministrazione Trump, ha colpito soprattutto le importazioni da paesi come il Vietnam. Con tassi che si elevano fino al 46% per vari prodotti elettronici, Google sta cercando vie alternative per ridurre l’impatto economico sugli smartphone spediti negli USA.

Secondo quanto riportato da The Economic Times, Google sta avviando discussioni con partner produttivi indiani, come Dixon Technologies e Foxconn, per considerare seriamente l’idea di spostare parte della produzione in India. Nonostante i dazi non possano essere completamente evitati, la transizione verso un paese con tariffe più favorevoli potrebbe aiutare Google a contenere i costi di produzione.

Un trasferimento strategico: dal Vietnam all’India

Tradizionalmente, il Vietnam ha rappresentato il fulcro della produzione degli smartphone Pixel. Tuttavia, le recenti manovre da parte di Google indicano un possibile cambiamento di rotta verso l’India, dove il tasso tariffario si attesta attualmente sul 26%. Questo scenario rende l’India un’opzione più vantaggiosa per la produzione, specialmente se le tariffe imposte non dovessero essere revocate o se la sospensione temporanea non venisse prorogata.

Le attuali fabbriche in India sono in grado di produrre tra le 43.000 e le 45.000 unità di smartphone Pixel al mese. Questi dispositivi risultano perlopiù destinati al mercato indiano, ma la prospettiva di un rafforzamento della produzione locale rappresenta anche un accresciuto potenziale per soddisfare una domanda più ampia.

Localizzazione della produzione: il passo successivo

Un ulteriore punto di interesse per Google è la localizzazione delle componenti chiave degli smartphone Pixel, che potrebbe ridurre drasticamente i costi di importazione. Le voci indicano che l’azienda stia pianificando di collaborare con i produttori indiani per la fornitura di alcuni componenti, tra cui involucri, caricatori, sensori di impronte digitali e batterie. Attualmente, gran parte di queste componenti per gli smartphone Pixel prodotti in India proviene dall’estero.

Riducendo la dipendenza dalle importazioni per questi materiali cruciali, Google non solo abbatterebbe i costi operativi, ma creerebbe anche opportunità di lavoro e stimolerebbe l’industria tecnologica locale. L’adozione di questa strategia di localizzazione potrebbe provare a consolidare la presenza di Google nel mercato indiano, potenziando la competitività dei Pixel nel panorama globale degli smartphone.

Un cambiamento significativo si sta profilando all’orizzonte per Google, segnando un’era nuova per la produzione di smartphone. Il passaggio dal Vietnam all’India non è solamente una questione di economia, ma anche di innovazione e adattamento ai tempi che cambiano nel mercato tecnologico globale.