Google TV: novità in arrivo con il pulsante “Free TV” per i nuovi dispositivi in arrivo

Dal mese di aprile del 2025, i nuovi dispositivi Google TV saranno dotati di un pulsante “Free TV” o “Live TV” sui telecomandi. Questa funzione offrirà un accesso semplificato a oltre 150 canali televisivi gratuiti, grazie alla piattaforma Google TV FreePlay. Scopriamo insieme le dettagliate novità che riguardano il panorama dello streaming e l’esperienza degli utenti.

Il pulsante “Free TV”: una novità attesa

Nel corso del 2023, Google ha iniziato a implementare un tab “Live” sui suoi dispositivi Google TV, permettendo l’accesso a canali TV gratuiti supportati da pubblicità, come BBC Earth e Hallmark Movies. Alcuni dispositivi, come l’Onn 4K Pro di Walmart, già includono un pulsante dedicato “Free TV” che permette di visualizzare questi canali con un semplice clic. La mossa di Google non solo arricchisce l’offerta di contenuti, ma si propone di semplificare l’esperienza utente, rendendo più immediato l’accesso a una varietà di contenuti gratuiti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In questo contesto, il pulsante “Free TV” offrirà la possibilità di accedere con un solo tocco ai canali gratuiti; un apprezzamento da parte degli utenti potrebbe essere uno dei motivi che hanno spinto Google a espandere questa funzionalità a più dispositivi. La novità rappresenta un’evoluzione nel modo in cui gli utenti interagiscono con la TV, accorciando il tempo necessario per navigare fra le diverse opzioni di intrattenimento.

Un cambiamento atteso da molti

Google ha comunicato ai suoi partner OEM che tutti i nuovi dispositivi Google TV dovranno dotarsi di questo pulsante a partire da aprile 2025. Questa decisione è stata anticipata nel tempo, permettendo ai produttori di adattarsi e preparare i loro dispositivi in vista di questo importante cambiamento. Il pulsante è progettato per rendere l’accesso ai canali gratuiti ancora più semplice e immediato per gli utenti che, secondo Google, hanno già espresso feedback molto positivi riguardo all’esperienza di Google TV Freeplay.

Nel panorama dei telecomandi per TV, non è insolito trovare pulsanti dedicati per servizi di streaming come Netflix, ma il pulsante “Free TV” introduce una dimensione di accesso a contenuti gratuiti in modo altrettanto rapido. Pur essendo presente su un numero limitato di dispositivi fino a questo momento, il suo arrivo su tutta la gamma di prodotti Google TV rappresenta un passo significativo nel miglioramento dell’offerta.

Reazioni e aspettative dal mercato

La reazione degli utenti e degli esperti del settore è stata complessivamente positiva. Google ha dichiarato che l’introduzione del pulsante “Free TV” è stata accolta con entusiasmo, sottolineando il valore di una funzionalità che consente agli spettatori di accedere facilmente ai loro contenuti preferiti, inclusi notizie locali e programmi popolari. Tuttavia, ci sono state critiche riguardo alle dimensioni e all’utilità di questo pulsante, considerato da alcuni utenti e recensioni come eccessivo e poco pratico in certi aspetti della personalizzazione.

Per quanto riguarda la configurazione del telecomando, Google non ha specificato se ci saranno limitazioni sulla grandezza, il colore o la posizione del pulsante, offrendo ai produttori la libertà di personalizzare gli altri tasti secondo le loro specifiche esigenze. Questo potrebbe portare a una certa varietà nei telecomandi, pur garantendo la presenza del pulsante “Free TV” in tutti i nuovi modelli.

Le prossime settimane e mesi saranno cruciali per osservare come questa innovazione verrà accolta e se avrà un impatto significativo sul modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti televisivi. Con l’evoluzione della piattaforma Google TV, molte più opportunità si apriranno per appassionati di televisione e streaming in cerca di offerte accessibili e contenuti di qualità.