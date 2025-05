Google TV introduce la possibilità di valutare le app direttamente dal televisore

Google TV si evolve e ora consente agli utenti di valutare le applicazioni direttamente dal loro televisore. Una novità che permette di inviare feedback, sotto forma di valutazione e recensione, sia tramite il televisore stesso che attraverso dispositivi mobili. Questa funzione, attesa da molti, rappresenta un passo significativo nella centralizzazione dell’esperienza utente.

Nuove possibilità per gli utenti di Google TV

Fino a ora, gli avvisi per valutare un’applicazione erano limitati ai dispositivi mobili, lasciando gli utenti di Google TV esenti da questa pratica spesso considerata fastidiosa. Da oggi, però, gli sviluppatori di app hanno la possibilità di implementare pop-up che invitano a lasciare un’opinione anche nell’ambito della televisione. Google ha ufficialmente comunicato che l’API per le valutazioni e le recensioni all’interno delle app è stata estesa anche alla piattaforma TV.

Questa novità consente agli sviluppatori di offrire strumenti utili per raccogliere feedback, contribuendo così al miglioramento delle loro applicazioni. Gli utenti potranno visualizzare le valutazioni medie di un’app, esplorare le recensioni già presenti e, cosa più importante, lasciare la loro opinione direttamente dalla scheda di presentazione del negozio.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Come inviare recensioni dalle app su Google TV

Se un utente desidera condividere la propria esperienza riguardo a un’app, potrà farlo direttamente dal televisore. Un’operazione che, per quanto possa sembrare semplice, beneficia dell’aggiunta di opzioni alternative. Se utilizzare il telecomando o il sistema di input vocale di Google risulta scomodo, sarà possibile selezionare l’opzione “Valuta su un altro dispositivo”. In questo modo, gli utenti potranno completare la recensione su uno smartphone o un tablet, a loro più congeniali.

Inoltre, Google ha introdotto una funzione utile: la possibilità di inviare una notifica mobile a sé stessi. Questa opzione offre un promemoria per completare la recensione che si era iniziato a scrivere, rendendo l’intera esperienza di valutazione più accessibile e meno frustrante.

L’importanza delle valutazioni e delle recensioni per gli sviluppatori

Le recensioni e le valutazioni rivestono un ruolo fondamentale per gli sviluppatori, poiché forniscono informazioni preziose su come migliorare le app. Tuttavia, non si può negare che le notifiche inviate durante l’utilizzo di un’app possano risultare invadenti. Gli utenti potrebbero fare i conti con la necessità di esprimere un feedback, anche se non sempre si sentono pronti a farlo in quell’istante.

Questo nuovo strumento di Google TV potrebbe quindi risultare utile non solo per gli sviluppatori, ma anche per gli utenti stessi. Infatti, un feedback costruttivo può essere la chiave per ottimizzare l’esperienza di utilizzo, sia per chi sviluppa le applicazioni sia per chi vi si affida quotidianamente. Anche se questo aggiornamento segna un cambiamento significativo nel modo di interagire con le app su TV, è da vedere come gli utenti risponderanno a questa novità.

Un’evoluzione che promette di modificare il panorama delle interazioni con le app su Google TV, dando agli utenti una voce diretta in un ambiente che fino ad ora era rimasto un po’ “silenzioso” in tal senso.