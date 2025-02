Google TV: aggiornamento rimuove il supporto per audio lossless

In un recente sviluppo, il popolare dispositivo Google TV ha visto modifiche significative nel suo supporto audio. Nonostante la presenza di opzioni per codec audio avanzati come Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio, questi formati di audio lossless sono stati rimossi in seguito a un aggiornamento software. Questo ha suscitato delusione tra gli utenti, che speravano in un futuro miglioramento delle funzionalità audio del dispositivo.

La situazione attuale del supporto audio su Google TV

La gamma di opzioni audio supportate da Google TV è ampia e include Dolby Atmos, Dolby Digital e Dolby Digital Plus. Tuttavia, nonostante Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio fossero inizialmente presenti tra i codec audio rilevati, queste opzioni non erano effettivamente utilizzabili fin dall'esordio del dispositivo nel secondo semestre dello scorso anno. Con l'ultimo aggiornamento software, che è stato recentemente implementato, gli utenti hanno notato la scomparsa definitiva di queste opzioni, generando frustrazione tra i consumatori.

La mancanza di supporto per Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio era già una realtà fin dall'inizio, ma la loro presenza nelle impostazioni aveva mantenuto viva la speranza per un possibile supporto in aggiornamenti futuri. L'aggiornamento più recente ha invece preso una direzione inaspettata, rimuovendo completamente la possibilità di utilizzare formati audio lossless, senza che Google fornisse dettagli sugli esatti contenuti di questa patch.

Le modifiche apportate dall'aggiornamento software

Nonostante la rimozione del supporto per questi codec audio, l'aggiornamento software ha portato con sé alcune correzioni assolutamente necessarie. Gli utenti che seguono attivamente le novità su Google TV, in particolare attraverso il reddit dedicato ad Android TV, hanno annotato migliorie come la risoluzione di problemi legati alla rilevazione della webcam e alcune ottimizzazioni per Dolby Atmos. Ulteriori aggiornamenti riguardano anche il telecomando, che è stato portato alla versione 1.02.

È interessante notare come le reazioni a questi cambiamenti siano state miste. Mentre le correzioni apportate potrebbero aumentare la funzionalità, la rimozione di codec più sofisticati come quelli lossless è stata vista come un passo indietro, soprattutto da parte di coloro che cercano qualità audio superiore per le loro esperienze multimediali. Questo update dimostra come l’equilibrio tra miglioramenti e funzionalità mantenute sia una sfida difficoltosa nel campo della tecnologia.

Reazioni della community e futuri sviluppi

La community di utenti di Google TV sta reagendo con scoperta e analisi nei forum online, ma la mancanza di informazioni ufficiali da parte di Google crea incertezze. Le modifiche rendono attraente esaminare ulteriori sviluppi futuri che la compagnia potrebbe intraprendere. Molti utenti sono curiosi di capire se Google intenderà reintegrare il supporto per i formati audio lossless in aggiornamenti a venire, o se la rimozione sarà permanente.

Le aspettative degli utenti rimangono alte, e molti si chiedono come Google risponderà a queste controversie. È chiaro che la battaglia per la supremazia audio nel mercato dei dispositivi multimediali è tutt’altro che conclusa. In ogni caso, la continua osservazione da parte degli appassionati e gli aggiornamenti di prodotto saranno determinanti per il futuro di Google TV nel competitivo panorama della tecnologia di streaming.