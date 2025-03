Google trasforma i suoi smartphone Pixel: miglioramenti grafici significativi senza annunci

Negli ultimi tempi, Google ha fatto passi avanti notevoli nelle prestazioni grafiche dei suoi smartphone della serie Pixel, attraverso aggiornamenti software che non sono stati resi pubblici in modo esplicito. Nonostante i chip Tensor non abbiano mai eccelso in termini di potenza, i recenti miglioramenti hanno cambiato la situazione. Scopriamo insieme perché un Pixel oggi offre una performance superiore rispetto al momento dell’acquisto.

Risultati tangibili per i Pixel

Il fondamentale progresso nelle prestazioni grafiche è dovuto all’introduzione di nuovi driver GPU nei recenti aggiornamenti di Android. Questi miglioramenti hanno avuto un impatto ben visibile, soprattutto nei giochi e nelle applicazioni con requisiti elevati.

Le prove effettuate con Geekbench 6 mostrano un incremento consistente dei punteggi per quanto riguarda le GPU della serie Pixel. Facendo una panoramica di questi risultati:

Pixel 7a : aumento del 62%

: aumento del 62% Pixel 8 : incremento del 31%

: incremento del 31% Pixel 9 : crescita del 32%

: crescita del 32% Pixel 6a : miglioramento del 23%

Questi dati indicano un notevole aumento delle capacità grafiche, traducendosi in un’esperienza utente migliorata; in particolare nel gaming. Ad esempio, nel gioco Genshin Impact, si osserva un passaggio da 20-25 fps a oltre 45 fps sui Pixel 8. Anche le applicazioni di machine learning e grafica 3D beneficiano di questi aggiornamenti.

L’innovativo approccio di Google

La strategia di Google si distingue per l’attenzione continua ai driver delle GPU Arm Mali. Anziché limitarsi a fornire aggiornamenti solo al momento del lancio, Google ha scelto di continuare a migliorare le performance grafiche anche successivamente. Questo è un approccio meno comune rispetto a quello adottato da molti altri produttori di smartphone.

È interessante notare che questi aggiornamenti software coinvolgono tutti i chip Tensor, a partire dalla prima generazione fino al G4. Gli aggiornamenti vengono diramati regolarmente, in concomitanza con i Feature Drop trimestrali e le nuove versioni di Android.

Una situazione in evoluzione nel gaming

Va chiarito che, nonostante i progressi evidenti, i Pixel non si possono ancora considerare dei veri e propri telefoni da gaming. Gli smartphone equipaggiati con gli Snapdragon di ultima generazione continuano a somigliargli nel comportamento ma, grazie al lavoro software di Google, il gap sta diminuendo. Resta da vedere se Google intenderà investire anche nel potenziamento dell’hardware, poiché ci sono segnali che potrebbero essere in arrivo interessanti novità.

La notizia positiva è che i modelli preesistenti non sono stati trascurati. È comune valutare un dispositivo principalmente in base agli anni di aggiornamento del sistema operativo, ma in effetti anche altri aspetti come questi sono da considerare di grande rilevanza nel giudizio complessivo. Gli utenti possono quindi rimanere ottimisti riguardo al futuro delle prestazioni dei loro Pixel.