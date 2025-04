Google testa un nuovo layout per la schermata di blocco dei dispositivi Pixel

La continua evoluzione dei dispositivi Google Pixel offre sempre novità interessanti. Recentemente, è emersa la notizia che Google sta sperimentando un design più pulito per la schermata di blocco nei modelli Pixel. Questa modifica apporta un riorganizzazione degli elementi del widget “At a Glance”, giungendo in un momento in cui gli utenti cercano una maggiore semplicità e funzionalità immediata. Attualmente, questa nuova configurazione non è abilitata di default e la data di rilascio ufficiale rimane incerta.

Le caratteristiche del widget “At a Glance”

Uno dei punti di forza dei dispositivi Pixel è la profonda integrazione del widget “At a Glance” con il Pixel Launcher e la schermata di blocco. Mentre questa funzionalità è disponibile anche su altri dispositivi Android, la versione presente sui Pixel è arricchita da funzionalità aggiuntive. Solitamente, il widget si colloca in evidenza nella parte superiore della homepage del Pixel Launcher, ma sulla schermata di blocco la sua disposizione è più dinamica. L’attuale sistemazione tende a risultare affollata e Google si è proposto di ristrutturarla per offrire un’esperienza visivamente più gradevole e funzionale.

Nel layout attuale, il widget “At a Glance” si trova sopra l’orologio quando questo è centrato, e sotto di esso quando l’orologio è posizionato nella parte alta della schermata. Al suo interno, il widget visualizza tre diverse informazioni: la data, le previsioni meteo e un insieme di notifiche provenienti dal sistema operativo e da app selezionate, come ad esempio Google Clock, disposte in un carosello orizzontale. Tuttavia, le API di Android non consentono la creazione di widget a scorrimento orizzontale, dunque “At a Glance” non è tecnicamente un widget. Questo rappresenta la configurazione attuale, ma non soddisfa del tutto le esigenze degli utenti.

La nuova disposizione della schermata di blocco in Android 16

Nella quarta beta di Android 16, è stato scoperto un nuovo layout per la schermata di blocco che riorganizza le informazioni all’interno del widget “At a Glance”. In questa nuova configurazione, le informazioni sulla data e le previsioni meteo vengono spostate sotto l’orologio quando questo è centrato, e a destra dell’orologio se posizionato in alto. La parte informativa del widget risulta ora separata e si trova in cima alla schermata quando non ci sono notifiche, mentre passa sotto l’orologio alla presenza di notifiche. Questa separazione rende la schermata di blocco visivamente più semplice e chiara, rispondendo dunque a una richiesta di maggiore ordine da parte degli utenti.

Funzionalità non abilitata di default

È importante notare che il nuovo layout non è abilitato di default in Android 16 Beta 4. Tuttavia, gli utenti possono attivarlo manualmente, scoprendo tutte le sue potenzialità. Non è ancora chiaro quando Google intenda rendere disponibile questa scelta al grande pubblico, ma potrebbe essere rilasciata insieme ad altre modifiche alla schermata di blocco, come il nuovo ripiano di notifiche compatto. Google sta esplorando vari miglioramenti per semplificare e ottimizzare la schermata di blocco; alcuni di essi, tra cui il layout appena citato e il nuovo ripiano per le notifiche, appaiono promettenti e potrebbero essere inclusi nella prossima versione stabile di Android 16.

Grazie a queste innovazioni, i dispositivi Pixel continuano a offrire un’interfaccia sempre più user-friendly e funzionale, mantenendo viva l’attenzione degli utenti verso le novità che Google ha in serbo per loro.