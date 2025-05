Google testa nuovi design nella sua app Files: ecco le modifiche in arrivo

Un’anticipazione interessante riguarda il futuro dell’app Files di Google, che sembra stia per ricevere un importante aggiornamento in linea con la nuova estetica di Material 3 Expressive. Questo linguaggio di design, che promette un’esperienza utente più visiva e coinvolgente, sarà incorporato in diverse applicazioni, sia di Google che di sviluppatori terzi. Alcuni cambiamenti sono già visibili in una versione beta dell’app Files, dando ai nostri lettori un assaggio di ciò che potrà arrivare anche nel mainstream.

Novità e modifiche nell’interfaccia utente

Nella versione beta 1.7528 di Files, abbiamo notato un redesign che migliora la disposizione dei pulsanti e la visualizzazione dei file. Tra le prime novità, c’è il posizionamento centrale dei pulsanti flottanti per la Condivisione Rapida e la Scansione File, precedentemente allineati a destra nella parte inferiore dello schermo. Questa nuova disposizione non solo rende l’app più accessibile, ma conferisce anche un aspetto più pulito e coerente.

In aggiunta, i riquadri delle anteprime dei file recenti sono stati ingranditi, anche se questo cambiamento ha suscitato qualche critica per il layout non sempre gradevole. Guardando più da vicino l’interfaccia dell’immagine, le icone dedicate all’editing e alla ricerca sono state aggiornate per riflettere il nuovo design, promettendo un’esperienza d’uso più intuitiva.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Modifiche al lato e al caricamento dei file

Altre piccole ma significative alterazioni si notano nel pannello laterale. Sebbene le modifiche in termini di spaziatura e dimensionamento non appaiano del tutto intenzionali, sembrano comunque nell’ottica di ottimizzare l’esperienza visiva dell’utente. È un cambio che va a riempire gli spazi, rendendo l’interfaccia più armoniosa e facile da navigare.

In termini di funzionalità, l’app Files ha sempre fornito un feedback visivo durante l’installazione di file APK o nella compressione di file in formato ZIP. In questa nuova versione, si prevede che una barra di progresso torni a essere visibile al centro dello schermo, con un design ondulato che ne migliorerebbe la visibilità e l’impatto grafico, riempiendo così di colore l’attesa dell’utente.

Tempistiche di lancio e futuri sviluppi

Attualmente, queste funzionalità non sono ancora in uso nell’app Google, ma essendo in fase di test, potrebbero subire ulteriori modifiche prima del lancio ufficiale. La versione stabile e finale dell’app Files dovrebbe mantenere o modificare queste caratteristiche in base al feedback degli utenti durante il periodo beta. Resta quindi da vedere quali di queste novità arriveranno realmente per tutti nella versione finale, prevista insieme all’uscita del beta di Android 16 QPR1 nei prossimi mesi.

Google è nota per essere proattiva con aggiornamenti costanti, quindi è probabile che seguiranno ulteriori test e rilasci. Si scruterà con attenzione l’evoluzione dell’app Files, con gli utenti che si aspettano una fruizione sempre più fluida e intuitiva in un contesto quotidiano. Non è chiaro se tutte le modifiche implementate troveranno applicazione definitiva, ma gli sviluppi in corso sono certamente da tenere sotto osservazione.