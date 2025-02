Google Telefono: nuove funzionalità e aggiornamenti per gli utenti italiani nel 2025

Con il passare dei giorni, Google Telefono si illumina di nuove funzionalità che migliorano l’esperienza degli utenti. Nello specifico, l'azienda ha recentemente introdotto delle modifiche significative dedicate al mercato italiano. Questi aggiornamenti non solo rendono più facile l'interfaccia, ma apportano anche un miglioramento nella gestione delle chiamate. Scopriamo insieme tutte le novità di questo utile strumento presente su vari smartphone Android.

Rinomina delle funzioni: Call Assist diventa “Assistenza chiamate”

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la traduzione del termine "Call Assist" in “Assistenza chiamate”. Questa modifica è stata effettuata per uniformare il linguaggio dell’app e facilitare l’uso delle sue funzionalità agli utenti di lingua italiana. L’app si distingue principalmente per le caratteristiche di identificazione del chiamante e gestione dello spam, che sono accessibili attraverso la sezione "ASSISTIVE" nelle impostazioni.

In particolare, i possessori di smartphone della serie Pixel beneficiano di strumenti di assistenza specifici, come il Filtro Chiamate. Questa funzionalità consente all'app di rispondere autonomamente a telefonate provenienti da numeri sconosciuti, offrendo una trascrizione della conversazione per far sapere all'utente cosa sia stato detto. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da chi riceve molte chiamate da numeri non riconosciuti, migliorando la gestione quotidiana delle comunicazioni.

Negli ultimi giorni, Google ha avviato la transizione della voce Call Assist sia sui dispositivi Pixel che su quelli non Pixel, cambiando il nome in Assistenza chiamate. Gli utenti già registrati nel programma beta hanno cominciato a visualizzare queste modifiche e ci si attende che il rilascio ufficiale sia reso disponibile a tutti in correlazione con il prossimo Pixel Drop di marzo.

Aggiornamenti visivi: nuove icone nelle impostazioni delle chiamate

Oltre alla modifica del nome, Google ha implementato nuove icone nelle impostazioni di Google Telefono, evidenziando l'intenzione di rendere più intuitivo l’uso dell'app. Attualmente alcune delle opzioni sono già contrassegnate da queste nuove icone, mentre altre stanno per essere integrate nel futuro prossimo. Ad esempio, l’opzione Call Screen, per ora non visibile in Italia, è destinata ad aggiungere un ulteriore livello di funzionalità, mentre l’icona per l’Account chiamate è già disponibile.

Tuttavia, non tutte le funzioni hanno ricevuto un’icona dedicata. Infatti, restano tre opzioni prive di un simbolo grafico specifico: Call Notes, che attualmente è esclusiva per i Pixel 9 negli Stati Uniti, Annuncio ID chiamante e Modalità silenziosa. Queste variazioni suggeriscono come Google stia lavorando intensamente per migliorare la propria applicazione e garantire una navigazione più fluida per tutti gli utenti.

Come scaricare o aggiornare Google Telefono

Se desiderate testare personalmente Google Telefono o verificare di avere l’ultima versione dell'app, è piuttosto semplice. Basta cliccare sul badge del Google Play Store per accedere alla pagina dell’app. Qui avrete la possibilità di installare l’app se non è già presente sul vostro dispositivo, oppure di aggiornare la versione già installata semplicemente toccando "Aggiorna".

Per chi è curioso di avere un assaggio delle funzionalità future, l'iscrizione al Programma Beta di Google Telefono è la scelta ideale. Questo programma consente di accedere in anteprima a nuove caratteristiche prima del rilascio ufficiale. È possibile visitare la pagina dedicata al programma per verificare la disponibilità di posti.

In alternativa, se il Programma Beta è attualmente al completo, è possibile comunque scaricare i file APK manualmente tramite il portale APK Mirror, una risorsa utile per ottenere versioni aggiornate delle app Android.